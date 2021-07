Den Haag ontmoedigt gebruik van dieren tijdens evenementen

De raad stelde bijna vier jaar geleden al strengere regels vast voor het inzetten van roofvogels tijdens shows. Nu komt daar een stapje bij. 'Dieren zijn geen speeltjes, maar levende wezens met gevoel. Het vastbinden van uilen of zetten van papegaaien in de brandende zon is dieronvriendelijk en al lang niet meer van deze tijd', aldus fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren.

Het liefst zou hij het gebruik van dieren voor vermaak in Den Haag helemaal verbieden, maar de gemeente heeft hier de juridische middelen niet voor. Daarom is er een alternatieve manier gevonden om het gebruik van dieren te ontmoedigen. Mensen die ze tijdens een evenement willen gebruiken voor ‘vermaak’, moeten daarvoor een vergunning gaan aanvragen. Op die manier ontstaat een drempel om een evenement met dieren te organiseren, is het idee. Daarnaast kunnen aanvragers van een vergunning op dat moment bewust worden gemaakt van de schadelijke gevolgen voor dieren.

Beter toezicht

Een ander voordeel is dat er beter toezicht kan worden gehouden als zo'n vergunning is verstrekt. Met deze regeling krijgen de gemeente, de politie en de dierenbescherming de mogelijkheid om te controleren of aan de dierenwelzijnsvoorschriften wordt voldaan. Dat gebeurt volgens de partij nu niet of nauwelijks.

Barker is blij dat de raad de plannen unaniem steunde. 'Het liefst hadden we het gebruik van dieren verboden, maar een vergunningplicht is een stap in de goede richting. Zo kunnen we dieren beter beschermen. Daarnaast roepen we de Rijksoverheid op om met een verbod te komen.'