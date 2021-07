Onderzoek in Zoetermeer naar 'ouderwetse burenhulp' om dure jeugdzorg te voorkomen

Ouderwetse burenhulp lijkt de oplossing tegen de grote instroom van kinderen in de jeugdzorg. In Zoetermeer steunde de gemeenteraad unaniem een voorstel van de ChristenUnie/SGP om te onderzoeken of georganiseerde opvoedhulp door buurtgezinnen in Zoetermeer mogelijk is. ‘We zijn al lang aan het trekken en duwen. Maar wat we ook proberen: jeugdzorg kost ons steeds meer geld. Dit idee is anders. En anders naar het probleem kijken, is misschien wel de oplossing die ervoor zorgt dat minder kinderen in de jeugdzorg terechtkomen’, zegt CU-SGP fractievoorzitter Francijn Brouwer.

Het idee is simpel. Veel grote problemen beginnen klein. 'Als we elkaar meer helpen met het opvoeden van onze kinderen, kunnen we het ontsporen van veel gezinnen voorkomen', zegt Leontine Bibo van stichting buurtgezinnen. Bibo, oprichter van de stichting, deed het idee op in haar jeugd. 'Ik had een ziek broertje, waardoor mijn ouders veel in het ziekenhuis zaten. Mijn zusje en ik werden dan door de hele straat opgevangen en ook een beetje opgevoed.'

Inmiddels is stichting buurtgezinnen al in tachtig gemeenten een succes. De stichting zorgt ervoor dat hulp- en steungezin aan elkaar worden gekoppeld. 'We bieden informele laagdrempelige hulp', zegt Bibo. 'Een alleenstaande moeder kan het echt verschrikkelijk moeilijk hebben. De hulp van een steungezin zorgt ervoor dat ouders en kinderen blijer en veerkrachtiger worden.

Even een middagje voor jezelf

Een hulpvraag die de stichting vaak krijgt is of een steungezin twee middagen in de week voor kinderen van een andere familie kan zorgen. Het idee daarachter is dat kinderen zo weer wat leuks meemaken en een soms overbelaste moeder, met daardoor vaak een kort lontje, weer wat tijd voor zichzelf krijgt. Bibo: 'Je wordt ontlast waardoor je een betere moeder kan zijn'.

Ook in Den Haag klinken positieve geluiden over dit systeem. Raadslid Janice Roopram van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos is enthousiast over de preventieve werking door de hulp bij opvoeding door buurtgezinnen. 'Kinderen glijden zo minder snel af naar de jeugdzorg'. Dankzij haar is er in Den Haag in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg een maand geleden een tweejarige proef met stichting buurtgezinnen gekomen.

Ouderwets kan ook mooi zijn

'Vraaggezinnen durven niet te vragen en steungezinnen durven niet te steunen' zegt Emmy Zuijdwijk, de coördinator van stichting buurtgezinnen in Den Haag. 'Wij brengen beide partijen bij elkaar met duidelijke spelregels en afspraken. Het klopt dat deze hulp lijkt op de burenhulp die in de jaren zestig heel normaal was. Ouderwetse dingen kunnen heel mooi zijn. Je hebt niet altijd een professional nodig'.