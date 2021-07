Coronavirus: Eerste kinderen kunnen afspraak maken voor coronaprik

Vanaf vrijdag kan het weer: festivallen met 10.000 mensen

Op een festival staan met 10.000 mensen: vanaf vrijdag kan het met de versoepelde coronamaatregelen weer. Stereo Sunday Festival in Venlo is het eerste grote evenement dat de spreekwoordelijke deuren weer mag openen. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 juli lopen er per dag zo'n 10.000 mensen op het terrein van het festival.

'We zijn supertrots dat het is uitverkocht. Dat is voor het eerst het geval', vertelt Mark Boots, hoofd marketing en communicatie, aan het ANP. 'We zijn er helemaal klaar voor. Alles loopt goed op schema.'

Eerste kinderen kunnen afspraak maken voor coronaprik

De vaccinatie van gezonde kinderen tegen het coronavirus staat op het punt van beginnen. Kinderen die in 2004 zijn geboren, en die dit jaar dus 17 zijn geworden of nog worden, kunnen vrijdag vanaf 10.00 uur een afspraak maken voor hun prik. Later komen ook de andere kinderen van 12 jaar en ouder aan de beurt.

In totaal mogen ruim een miljoen jongeren zich laten vaccineren. Waarschijnlijk kunnen de kinderen vanaf volgende week langskomen op een vaccinatielocatie. Daar krijgen ze het vaccin van Pfizer en BioNTech. Het is de bedoeling dat alle jongeren voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik hebben kunnen halen, en dat ze in de eerste schoolmaand de tweede prik krijgen.

CBS: sterftecijfer voor het eerst in pandemie opvallend laag

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus overleden vorige week beduidend minder mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat meldt het statistiekbureau CBS. Tot voor kort overleden juist opvallend veel mensen vanwege de virusuitbraak. Het komt vaker voor dat na zo'n sterftegolf juist een dal volgt. Maar of daar nu sprake van is, durven onderzoekers nog niet te zeggen.

Vorige week overleden naar schatting 2550 mensen. Dat zijn er 300 minder dan een week eerder. Het is normaal dat het aantal sterfgevallen de ene week iets hoger is en de andere iets lager. Maar deze week was het sterftecijfer zo laag, dat er volgens de statistici geen sprake was van zo'n gebruikelijke schommeling. Zij noemen dat 'ondersterfte'.

Patiënten met langdurige Covid vragen in petitie om steun

De patiëntengroep 'Long COVID Nederland' wil dat er erkenning komt voor de naar schatting ruim 100.000 mensen in Nederland die langdurige klachten hebben na een corona-infectie. Ook pleit de groep voor multidisciplinaire klinieken waar kennis over langdurige Covid samenkomt en door medisch specialisten en paramedici nauw samengewerkt kan worden.

De patiëntengroep roept de overheid op een coördinerende rol te spelen bij de aanpak van langdurige Covid en heeft een petitie opgesteld die inmiddels door ruim 10.000 mensen is getekend. Komende dinsdag overhandigt de patiëntengroep de petitie aan de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

1,5 meter blijft ook met sneltest beperking voor fysiek onderwijs

Zelfs als studenten van het mbo, hbo en de universiteit voor de les een sneltest afnemen, blijft fysiek onderwijs beperkt zolang men 1,5 meter afstand moet houden. Dat schrijft demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Er is niet genoeg ruimte in onderwijsinstellingen voor zowel volledig fysiek onderwijs als het houden van 1,5 meter afstand.

De afgelopen maanden werd in acht regionale pilots onderzocht hoe preventieve coronatests meer fysiek onderwijs zo veilig mogelijk kunnen maken. Maar studenten zijn niet verplicht om voorafgaand aan de les een test af te nemen. Uit de onderzoeken komt naar voren dat mede daardoor te weinig studenten zich testten om de 1,5 meter los te kunnen laten en zo meer fysiek onderwijs te geven.