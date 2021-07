Vakantietest GGD komt op gang na moeizame start: 'Het was een race tegen de klok'

Het is toch nog niet mogelijk om via de website testenvoorjereis.nl een gratis coronatest voor reizen aan te vragen | Foto: ANP

Volgens Van Gils is het in teststraten van de GGD's prima te doen en kunnen mensen gewoon een plekje vinden. 'Het probleem is het telefoonnummer, omdat ook het maken van een afspraak online nog niet helemaal vlekkeloos verloopt', vertelt ze in West Wordt Wakker. Na wat opstartproblemen gaat het volgens Van Gils bij alle partijen die aan tests meewerken wel steeds beter. 'We zijn steeds beter bereikbaar. Maar het was wel een race tegen de klok.'

Het openstellen van gratis ‘vakantietesten’ voor Nederlanders die op reis willen naar het buitenland, zorgde dinsdagmorgen voor grote drukte op de telefoonlijnen van de GGD. Het had 's ochtends ook mogelijk moeten zijn online afspraken te maken voor gratis vakantietesten, maar de overheid had de ICT daarvoor niet op tijd klaar. Inmiddels is het wel mogelijk online afspraken in te plannen.

Vertraging

Vanaf dinsdagochtend had het mogelijk moeten zijn om via de site testenvoorjereis.nl een sneltest of PCR-test in te plannen. Die test kan dan worden afgenomen door de GGD of door een reeks commerciële bedrijven die in opdracht van het kabinet werken.

Die website kwam echter pas dinsdagavond rond 21.00 uur in gebruik. 'Het bleek technisch behoorlijk ingewikkeld om alle nieuwe aanbieders op de systemen aan te sluiten', meldt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij doelt daarbij op het systeem waarmee online afspraken kunnen worden ingepland en op de CoronaCheck-app waar de uiteindelijke uitslag van de test moet worden opgehaald.

3,5 miljoen testen

Volgens Van Gils hebben de GGD's meer dan voldoende capaciteit om de testen uit te voeren. 'Dus iedereen die getest wil worden, kan ook getest worden.' Het kabinet vermoedt dat maximaal 3,5 miljoen mensen zich zullen laten testen. Er wordt 249 miljoen euro voor uitgetrokken. Het gaat om zowel pcr-testen als de (snellere) antigeentesten. Mensen die via hun reisorganisatie al een test hebben ingepland, kunnen dat geld via het reisbureau terug krijgen.

