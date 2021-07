Weer festival afgelast vanwege gebrek aan politiecapaciteit

Het zou één van de eerste grote evenementen in deze regio zijn geweest: het festival Puur in Oegstgeest. Maar de 6.000 mensen die al een kaartje kochten, worden teleurgesteld door burgemeester Emile Jaensch. Hij verleent geen vergunning voor het festival omdat de veiligheid en openbare orde niet gewaarborgd kunnen worden. De politie heeft niet voldoende mensen beschikbaar. Eerder werden om dezelfde reden al festivals in Gouda en Alphen aan den Rijn uit de agenda geschrapt.

Het festival dat op 31 juli zou plaatsvinden in Park Landskroon in Oegstgeest was in mei al uitverkocht. Organisator Bas van Dijck begon met zijn mensen begin dit jaar met de organisatie van Puur. Door de instelling van een garantiefonds voor evenementen durfden de organisatoren het aan. Maar capaciteitsproblemen bij de politie gooien nu toch roet in het eten.

'Wij zijn zelf nog in een staat van onbegrip en ongeloof. Ook het indienen van allerlei corona-scenario's, verkeersplannen en oplossingen voor extra beveiliging heeft niet mogen baten', zegt Van Dijck tegen mediapartner Sleutelstad. Het Wet 'n Wild Beach Festival in Alphen aan den Rijn en Dansen op GOUDasfalt in Gouda overkwam hetzelfde lot: daar ging vorige week een streep doorheen.

Noodzaak tot verlof na heftig jaar voor politie

De politiebond laat in een verklaring weten burgemeesters op te roepen rustig aan te doen met de politie-inzet. De politiebond vroeg burgemeesters dan ook bij het verlenen van vergunningen voor evenementen deze zomer rekening te houden met de capaciteitsproblemen.

'Burgemeesters moeten rekening houden met de noodzaak dat politiemensen na een heftig coronajaar voldoende verlof kunnen opnemen om de hoge werkdruk van zich af te schudden en wat vrije tijd met hun dierbaren door te brengen', schrijft de politiebond.

Geld terug of kaartje voor volgend jaar

De 6.000 mensen die een kaartje kochten voor festival Puur, krijgen eind volgende week bericht. Ze kunnen kiezen tussen restitutie van het betaalde entreegeld of het kaartje omzetten naar 30 juli 2022. Dat is de nieuwe datum die de organisatie nu heeft gekozen.

Organisator Bas van Dijck is enorm teleurgesteld zonder iemand de schuld van het annuleren van Puur te willen geven. 'Ik snap de afweging van de burgemeester wel. Als je het door laat gaan zonder dat er voldoende politie is en er gebeurt iets, dan heb je de poppen aan het dansen', zegt hij. 'We hadden alleen gehoopt dat het met ons tegenvoorstel wel zou kunnen, maar helaas.'

Nooit een incident

Van Dijck stelde voor om zelf beveiligers in te huren en wees in het overleg met de burgemeester er ook op dat er in voorgaande jaren nooit een incident is geweest tijdens het festival. 'De burgemeester heeft echt zijn best voor ons gedaan, maar hield toch vast aan het advies van de politie.'

Het festival Vrij 'n Blij in Alphen aan den Rijn mag wel doorgaan. Dat nieuwe festival vindt 9 en 10 juli plaats. Het geheim? 'Nou eigenlijk is het niet zo'n geheim hoor', lacht organisator Sander Koppenhol. 'Ik denk dat wij vooral geluk hebben met de datum. Het festival is net een week voor de zomervakantie begint.' De politicapaciteit is op dat moment nog groter. 'Dat is denk ik de grootste reden dat wij zo'n groot festival mogen organiseren.'

Meer beveiligers

Ook prijst Koppenhol de burgemeester van Alphen aan den Rijn, Liesbeth Spies. 'Zij heeft gezegd: het lijkt me fantastisch als het doorgaat. De gemeente heeft steeds gedacht in mogelijkheden in plaats van in moeilijkheden.'

Het festival zet bovendien flink wat extra beveiligers in om de politie te ontlasten. 'Voornamelijk voor de uitstroom van bezoekers. Nu de nachthoreca weer open gaat, is de verwachting dat veel bezoekers daarna naar het centrum gaan. We staan met veel mensen klaar om dat in goede banen te leiden.'

