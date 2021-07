Voorburgse basisschool opnieuw dicht na corona-uitbraak

Voor kinderen en ouders in de lagere klassen, kwam de sluiting als een verrassing. 'Ik dacht dat we nu van deze situatie af waren', zegt een moeder die liever anoniem wil blijven. Haar kinderen zitten in groep 4 en 5. 'Ik heb nu vrij moeten nemen om de kinderen te helpen met hun schoolwerk. Het levert weer even stress op.'

Moeder Siun O'Keeffe heeft een kind in groep 8 van de basisschool. 'Door de uitbraak kon de eindmusical niet doorgaan, dat is jammer. Maar die wordt vast opnieuw ingepland.' Omdat haar kind al zelfstandig is, zegt O'Keeffe er verder weinig last van te hebben.

Wout schrok, maar had milde klachten

Wout (11) is één van de kinderen uit groep 7 die besmet raakte met corona. 'Ik had keelpijn en dacht: ik ga me maar laten testen. Toen hoorde ik dat er kinderen in mijn klas een positieve test hadden. Mijn test bleek ook positief.' Wout schrok ervan dat hij corona had, maar de klachten zijn mild. 'Ik mag nu gelukkig weer naar buiten.'

De schooldirecteur Henri de Waard vertelt dat er naast veel leerlingen in de bovenbouw ook twee leerkrachten besmet bleken te zijn. Hij zocht contact met de GGD en kreeg het advies de school te sluiten. Maar er is inmiddels ook goed nieuws. 'Maandag gaan wij weer open, omdat er steeds minder meldingen van besmettingen komen. De kinderen die wel corona hebben, moeten nog even thuis in quarantaine blijven', aldus de directeur.