Gebruikers cultuurpaleis Amare: 'Geen paniek, alleen nog puntjes op de i'

Donderdag werd duidelijk dat de toekomstige gebruikers van cultuurpaleis Amare nog niet akkoord zijn gegaan met de oplevering van het nieuwe cultuurpaleis in het hart van Den Haag. De gemeente heeft daarom zelf ook het gebouw nog niet aanvaard. Dit terwijl Amare uiterlijk per 1 juli aan de gemeente zou moeten worden opgeleverd.

Amare wordt het nieuwe onderkomen van onder meer het Nederlands Dans Theater, Koninklijk Conservatorium en Residentie Orkest. Over de redenen voor de instellingen om niet akkoord te gaan met de oplevering, wilden de Haagse wethouders Robert van Asten (D66, cultuur) en Anne Mulder (VVD, financiën) donderdag niets kwijt. Dat zou eventueel de 'contractuele positie van de gemeente' kunnen schaden.

'Geen sprake van grote problemen'

Maar directeur Jan Zoet van de stichting Dans- en Muziekcentrum, zegt dat het niet gaat om grote problemen. 'Het gaat om afspraken over restpunten. Al zijn dat er wel veel, want het is een groot pand.'

Hij denkt daarom dat die binnen ongeveer een week kunnen zijn opgelost. 'Er is bij ons dan ook geen sprake van paniek. We hebben het gebouw niet geweigerd. We hebben 1 juli alleen niet gehaald, omdat we het wel goed willen doen. Het gaat om gemeenschapsgeld. Dus moeten we het op een verantwoorde manier doen', zegt hij. ‘Het is een kwestie van tijd.'

Kwaliteit van de afwerking

Sven Arne Tepl, directeur van het Residentie Orkest, bevestigt in het radioprogramma West Wordt Wakker wel dat het gaat om veel punten. Hij wil niet te diep ingaan op de vraag waarom het precies gaat. Maar wel dat het onder meer gaat om de 'kwaliteit van afwerking'. De directeur: 'Dat is niet ongebruikelijk van een gebouw van zo’n omvang. Maar het is wel spannend.'

Een andere punt is of de werkploegen van bouwer Cadanz die na de oplevering in het gebouw nog dingen moeten afmaken, niet in aanvaring komen met de mensen van de instellingen die dan hun ruimten inrichten.

Geen gevolgen voor planning

Tepl stelt net als Zoet dat de instellingen het gebouw niet hebben geweigerd. 'We hebben het alleen nog niet geaccepteerd. Beide directeuren benadrukken dat de vertraging geen gevolgen heeft voor de planning. ‘Het is altijd spannend, maar we kijken realistisch. En vanuit dat realisme gaan we er vanuit dat we alle data halen', zegt Tepl. ‘De planning blijft overeind', stelt ook Zoet.

Dat betekent dat het publiek tijdens het weekend van het UIT Festival Den Haag - 4 en 5 september – voor het eerst in het gebouw mag voor rondleidingen. Van 19 tot en met 21 november wordt het Open Festival gehouden. Dan zijn er voorstellingen en concerten van de hoofdgebruikers. Zoet: 'Het is een fantastisch gebouw en gaat een groot succes worden.'