Ashley verliest dierbare trouwring van bij Ridderhof doodgeschoten ouders: 'Ik heb overal gezocht'

Ashley was onderweg van haar werk in Leiden naar haar huis in Alphen aan den Rijn. Ze stapte uit bij de bushalte aan de Diepenbrockweg. 'Ik liep stevig door, omdat het regende', vertelt ze. 'Ineens voelde ik mijn ketting bungelen en zag ik dat de ring weg was. Ik heb letterlijk met tranen in mijn ogen overal gezocht, maar ik heb de ring niet gevonden.'

Ashley droeg het sieraad aan een lange gouden ketting. Het gaat om een gladde ring met kleine rondjes erop. 'De zussen van mijn pleegmoeder gaven me de ring als cadeau voor mijn achttiende verjaardag. Ik heb 'm sindsdien altijd op mijn hart gedragen.'

Ashley droeg de ring aan een ketting

Kwijtgeraakt na busreis

Ashley heeft nog steeds de hoop om de ring - waarin de naam van haar overleden pleegvader Michael en haar eigen naam in gegrafeerd staan - terug te vinden. 'Ik weet niet precies waar ik de ring ben verloren. Misschien was dat al in de bus, of bij het uitstappen.' De betreffende bus reed door naar het station in Alphen, waar een goede vriendin van Ashley ook nog heeft gezocht. 'Maar zij vond niets.'

Ashley heeft vervoersbedrijf Arriva een bericht gestuurd, maar kreeg nog geen goed nieuws. Via social media vroeg ze haar vrienden en bekenden om mee te zoeken. 'Tot nu toe tevergeefs.'

Ashley deed ook navraag bij de gemeente of iemand de trouwring heeft afgegeven. 'Verder weet ik nu even niet meer wat ik kan doen', zegt ze. De Alphense vraagt of mensen om zich heen willen kijken. 'Wie weet vindt iemand het sieraad. Het is dan belangrijk te weten wat het voor mij betekent.'

Tien jaar na het schietdrama in de Ridderhof deed Ashley haar verhaal bij Omroep West:

