Het voetbalseizoen voor ADO is begonnen, maar wat is het perspectief?

Alles valt of staat met de nieuwe eigenaar en zijn plannen. Wordt er gekozen om direct te investeren of toch voor het langzaam opbouwen? Een koers voor het nieuwe seizoen is daarom dan ook nog niet ingezet.

'Je bent ontheemd, half naakt noem ik het, maar je probeert daar wel een goede invulling aan te geven', vertelt trainer Ruud Brood na de 2-1 overwinning op CASA Academy. 'Je hoopt wel dat de club over een maand verder is. Of dat dan is dat je mee gaat doen, of dat je start met bouwen, er moet een duidelijke visie komen.'

'Die antwoorden zijn nu niet te geven, je kan wel zeggen dat je gaat kijken hoe ver jonge spelers uit de opleiding op dit moment zijn', vervolgt de trainer. 'Maar je kan niet zeggen waar wij prestatief gezien naar toe willen. Komt er een eigenaar die kiest om te gaan bouwen of komt er een eigenaar die zegt nu gaan we alles zeilen bij stellen en we gaan er vol voor.'

Nog geen perspectief

Wat wel duidelijk is, is dat Brood het seizoen start als hoofdtrainer. Ondanks dat er nog weinig perspectief geboden kan worden, heeft de 58-jarige trainer wel ambities dit seizoen. 'Tuurlijk heb ik die. Maar het is niet zo dat ik een tussenpaus ben. Ik heb getekend voor een jaar, met daarin clausules, als het mij niet aanstaat, ben ik zo weg. Of een andere club? Bijvoorbeeld, maar dat geldt voor iedereen. Maar het gaat niet om mij. Ik wil kijken of ik dit team en de jonge spelers verder kan helpen.'

Wie donderdagavond naar de wedstrijd keek, merkte dat er nog veel spelers ontbraken. Zo werd bekend dat Kees de Boer de overstap naar VVV Venlo gaat maken en waren Ricardo Kishna, Peet Bijen, Daryl Janmaat en Robert Zwinkels niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De selectie telde verder slechts twee nieuwe gezichten. Marius van Mil en Dhoraso Klas. Op de bank werd Brood vergezeld met twee nieuwe assisten: Edwin Grunholz en Giovanni Franken.

Nieuwe staf

'Ik heb er weer zin in', vervolgt Brood. 'We hebben een nieuwe staf, dat zorgt voor nieuwe impulsen, nieuwe energie. De positiviteit is er weer. Ik heb wel de ambitie om wat te gaan doen, het heeft geen zin om te gaan spelen om plaats tien. Dat vind ik tenminste, mits je niet anders kan en de club zegt: we gaan bouwen.'

In het verleden werd de selectie in deze fase geregeld aangevuld met spelers zonder contract die op proef kwamen of hun conditie op peil wilden houden. Opvallend genoeg nu niet, zo traint kind van de club Mike van Duinen kilometers verderop met Excelsior mee.

Conditie op peil

'Wij hebben ook met hem gesproken Mike was van harte welkom bij ons, maar de zaakwaarnemer van Mike heeft gezegd dat hij rustig de ADO-situatie afwacht. Dat is een antwoord, maar ik had gedacht een jongen van Den Haag….', zegt Brood, die zijn zin niet afmaakt. 'Ik las dat Mike bij Excelsior zijn conditie op peil houdt omdat hij vindt dat het hier te onrustig is.'

Bekijk hier het hele gesprek met trainer Ruud Brood: