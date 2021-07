Tweede fase van Nieuw Kijkduin van start, luxe foodcourt moet elan geven

Drie gebouwen zijn inmiddels opgeleverd, waaronder een groot en zeer luxueus foodcourt onder de woningen. 'We verkopen hier zeker niet alleen gewoon wat verse vis. Je kunt hier ook terecht voor verse oesters met wijn erbij aan onze champagnebar en hebben we huisgemaakte visgerechten', zegt Noah Hop van de viswinkel in de Foodcourt.

Ook de kaas- en notenboer heeft een breed assortiment: 'We hebben ontzettend veel buitenlandse kazen. Het is jammer dat veel mensen ons nog niet weten te vinden en bouwfase 2 nog niet klaar is, want het is super rustig', zegt Jacob van Welzen.

Klagen op niveau

Twee woontorens met appartementen die miljoenen hebben gekost, zijn inmiddels ook opgeleverd. 'Nou serieus, deze dingen hebben veel geld gekost, maar zijn met de grootst mogelijke en goedkope troep in elkaar gezet', zegt een geïrriteerde bewoner. Verder vertelt de bewoner dat de huizen volgens hem heel gehorig zijn.

Een andere bewoner die meer dan een miljoen voor zijn huis moest betalen vult aan: 'Met mooi weer kun je geen eens naar je eigen huis met de auto, je staat uren in de file om in je privé-parkeergarage hieronder te komen.' Hij steekt nog een dikke sigaar op terwijl hij uitkijkt op het strand.

Artist impression Nieuw Kijkduin | FRED developpers

Start tweede bouwfase

Vrijdag startte de tweede bouwfase van het project Nieuw Kijkduin. Twaalf jaar geleden begon het project, maar vanwege verschillende wereldwijde crises zal het project straks in 2023 worden opgeleverd. Er moeten nog vier woontorens worden gebouwd, een winkelcentrum en een parkeergarage waar honderden auto's in geparkeerd kunnen worden.

De gemeente Den Haag heeft zeer hoog ingezet met het plan Nieuw Kijkduin. Ze hopen in 2023 de mooiste (en wellicht duurste) badplaats van Nederland te zijn.