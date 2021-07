Olympische zeilers uitgezwaaid: 'Het worden sobere Spelen'

'Natuurlijk hebben we veel kandidaten voor een medaille maar als we terugkomen met vier plakken, dan ben ik tevreden', zegt hoofdcoach van de zeilploeg Jaap Zielhuis. Eén van die kandidaten voor een (gouden) medaille is windsurfer Kiran Badloe.

De regerend wereldkampioen realiseert zich dat hij als de te kloppen man te boek staat. 'Natuurlijk weet ik dat mensen mij als de favoriet zien, maar eerlijk gezegd trek ik me er niet zoveel van aan. Ik weet als geen ander dat er zoveel factoren kunnen zijn die roet in het eten kunnen gooien. Ik doe gewoon mijn eigen ding en over het algemeen levert dat goede resultaten op. Laten we hopen dat het nu in Japan ook zo gaat.'

Regels en voorschriften

Normaal gesproken zijn de Olympische Spelen het grote feest van de sport. Maar de editie van 2021 zou wel eens de Spelen van de regels en voorschriften kunnen worden. 'We zitten nu al in een protocol van dagelijks temperaturen. We worden drie keer getest voordat we naar Japan afreizen', vertelt coach Zielhuis.

'Als we dan aankomen in Japan worden we weer getest. En in Japan komen we niet verder dan onze accomodatie of de haven. We gaan niet naar de opening, we zijn ook niet bij de sluiting. Het worden wat dat betreft sobere spelen', aldus Zielhuis.

Nintendo tegen de verveling

Met al die beperkingen zou de verveling wel eens toe kunnen slaan bij de sporters. Voor windsurfer Badloe is dan ook zijn Ninendo Switch onmisbaar. 'We zitten negen van de tien dagen binnen. En ik weet dat ik minder presteer als ik niet goed in mijn vel zit. Ik heb gewoon afleiding en leuke dingen nodig. Als ik er achter kom dat ik mijn Switch niet bij me heb, en dat hij nog thuis ligt, dan zou ik zelfs naar huis vliegen om hem op te halen.'

