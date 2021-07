Mysterie ontrafeld: schrijver van brief uit Tweede Wereldoorlog gevonden

De brief is gericht aan ene Klaas, geschreven in een krullend, niet altijd goed leesbaar handschrift en ondertekend door Durk, Anna en Wijbrand. 'Dat zijn bijzondere voornamen en zo zijn we erachter gekomen wie de schrijver was,' zegt Jan Kaffa. 'Ik kreeg een reactie van iemand die wist welke achternaam er bij deze drie voornamen hoorde. Het gaat om de familie Ringenoldus.'

Kaffa is gaan zoeken naar de achternaam op internet. 'Toen kwam ik een overlijdensadvertentie tegen van Wijbrand Ringenoldus uit Soest. Een gerenommeerd juwelier, 86 jaar geworden.' Kaffa kwam in contact met de vrouw van Wijbrand en zij kon meer vertellen over de briefschrijvers en de ontvanger.

De brief wordt afgesloten met 'Hartelijke Groeten'.

Textielhandelaar in Den Haag

'De schrijfster was Anna Mulder, de tweede vrouw van Durk Ringenoldus. Zijn eerste vrouw was in 1941 overleden. Durk was een textielhandelaar in Den Haag en kwam oorspronkelijk uit Gorredijk in Friesland. De brief is gericht aan Klaas, hun neefje, die gefeliciteerd wordt met zijn verjaardag. De zoon van Durk, Wijbrand, is in 2020 overleden', weet Kaffa inmiddels.

Uit de inhoud van de brief had Kaffa al opgemaakt dat het om welgestelde mensen moest gaan. 'Anna schrijft dat de telefoon stuk is. Alleen rijke mensen hadden in die tijd telefoon. Ook vertelt ze over pianolessen en een zomerhoed die ze heeft gekocht. Dat kon bijna niemand betalen middenin de oorlog.'

Tijdbommen ontploft

Anna schrijft over tijdbommen die zijn ontploft op de Haagse Schenkkade, klokken in de stad die stilstaan en bommen die zijn gevallen. Ook komt de naam Uden Masman in de brief voor. Weduwe Ringenoldus bevestigt dat het gaat over Theo Uden Masman de bandleider van De Ramblers. 'Dat was een kennis van de familie.'

Die brief is inmiddels aangekomen bij de vrouw van Wijbrand Ringenoldus. 'Ik heb hem opgestuurd naar Soest en ze is er hartstikke blij mee. Haar overleden man was zeer geïnteresseerd in de familiegeschiedenis en hun kleinzoon ook, dus die is heel gelukkig.' Hoe de brief in de minibieb van Kaffa terecht is gekomen, blijft een raadsel. 'Ik vind wel eens foto's of entreekaartjes die als boekenlegger worden gebruikt, maar zo'n oude brief is zeldzaam. Het blijft een groot geheim.'

