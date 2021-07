Museum Veldzicht in Noordwijk pimpt historische kruidentuin na winnen 10.000 euro

De ruim vijftien vrijwilligers van Streekmuseum Veldzicht wisten hier wel raad mee en staken het afgelopen jaar hun handen uit de mouwen om de verschillende tuinen biodiverser en rolstoltoegankelijker te maken.

'Op het moment dat de medische wetenschap nog niet zo ontwikkeld was als het heden ten dage is, werden mensen bij ziektes en ongemakken behandeld met kruiden', vertelt Ingrid Koops, coördinator van de tuingroep. 'In deze regio is de grond uitermate geschikt om kruiden te kweken.'

Noordwijk vroeger centrum van kruidenteelt

In de late Middeleeuwen vormde Noordwijk het centrum van de kruidenteelt, zowel voor gebruik in de keuken als voor medicijnen. De zanderige grond maakte dat de kruiden er goed groeiden en bleken later een ideale bodem voor de bollen, waar de streek nu bekend om staat. 'Vandaar dat we nu naast een kruidentuin ook een bollentuin hebben hier', vervolgt Koops.

Historische kruidenwinkel van museum Veldzicht | Foto: Omroep West

Hopen dat zwaluwen gaan nestelen

Locatiemanager Lida van der Voort staat trots naast de nieuwe, langwerpige zwaluwvijver. 'Zodat de vogel in de vlucht water kan drinken en we hopen dat de zwaluwen hier in de buurt gaan nestelen.'

Koops: 'In het kader van de bijen en insecten die heel erg teruglopen - terwijl dat zo belangrijk is voor het bestuiven van de gewassen - vonden we het belangrijk om een vijver aan te leggen.' Die is er gekomen in de vorm van een kikkerpoel. De dames hopen dat deze investering dan weer vogels en insecten trekt.

Toegankelijk voor mensen in een rolstoel

Het meeste geld is gaan zitten in de aanschaf van de rozenboog en het laten maken van het verharde pad. 'We vonden het belangrijk dat ook mensen met een rollator of in een rolstoel makkelijk van de ene tuin naar de andere konden komen', zegt Koops. Haar collega van der Voort hoopt tenslotte binnenkort weer veel bezoekers te mogen ontvangen. 'En vrijwilligers zijn ook altijd welkom!'

