Zakenman Ad Nederlof doet stap opzij bij overname ADO

Ict-zakenman Ad Nederlof heeft een stap opzij gezet in de race om ADO Den Haag over te nemen. De kandidaat met het beste bod is nu het samenwerkingsverband van de Haagse vastgoedondernemers Ed Maas en Jeroen Lentze, samen met de bekende oud-speler en voormalig trainer Martin Jol die zich recent bij hen aansloot.

De drie partners opereren onder de naam Het Haags Collectief. Dit collectief overlegt komende week met de directie van ADO, de Raad van Commissarissen en enkele aandeelhouders. Ook advocaat en curator mr. Jeroen Reiziger gaat met Maas, Lentze en Jol in gesprek. ADO heeft dit vrijdagavond bekendgemaakt.

Hiermee heeft de procedure rond de aankoop van de club opnieuw een verrassende wending gekregen. De aandelen zijn nu nog in handen van het Chinese bedrijf United Vansen Sports (UVS), maar zij willen ADO op korte termijn van de hand doen.

Beste papieren

Nederlof leek tot enkele dagen geleden met zijn internationale automatiseringsbedrijf Vanad Group over de beste papieren te beschikken. Dat kwam mede doordat Maas en Lentze boos waren afgehaakt uit onvrede over de handelswijze van de ADO-directie. Het gevolg was dat alleen Nederlof nog in de race was. UVS trok vervolgens aan de bel: het wilde dat de directie alsnog met Maas en Lentze zou onderhandelen.

Zo keerden zij terug in het spel. Donderdag werd bekend dat de vastgoedondernemers inmiddels ook alle gevraagde documentatie in orde hebben gemaakt. Zij moesten onder meer een uitgebreid vragenformulier invullen, zodat duidelijk is wat hun bod precies behelst. Op die manier kan dit met de bieding van Nederlof worden vergeleken.

Voorkeurspositie

Dit is deze vrijdag gebeurd. Volgens ADO is de conclusie van deze vergelijking dat de groep Ed Maas/Jeroen Lentze/Martin Jol 'de voorkeurspositie van groep Nederlof heeft overgenomen'.

Ad Nederlof had in een eerder stadium al aangegeven dat hij een stap opzij wilde doen als zich een partij zou melden met een beter bod. Dat is dus nu het geval.

Wachtkamer

Het betekent dat de ict-zakenman die in Voorburg is opgegroeid en internationale faam in de automatiseringswereld verwierf nu voorlopig in de wachtkamer heeft plaatsgenomen, in afwachting van verdere ontwikkelingen.

Die zijn er volop, want ADO verkeert in grote financiële problemen. De bedoeling is dat deze met de opbrengst van de verkoop van de aandelen kunnen worden opgelost en dat de club weer in veilig vaarwater komt.

Lees meer over de overname van ADO Den Haag in ons dossier