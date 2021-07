Inwoners Gouda zetten straat te koop uit protest tegen herinrichting

De eeuwenoude straat waar drie scholen aan liggen, krijgt nieuwe riolering. Daar is niemand op tegen, maar het plan om de stoep te versmallen en zo de rijweg te verbreden kan wel op kritiek rekenen. 'Nu is de straat zo smal dat auto's achter fietsers moeten blijven. We zijn bang dat ze na de aanpassingen gaan inhalen. Dat is niet veilig', aldus Peter van Wingerden, een van de bezorgde bewoners.

Nu al denderen grote vrachtwagens over de singel, omdat de parallel gelegen straat voor hen gesloten is. 'Hoe valt dit te rijmen met het wensbeeld van een wandelgebied, zoals de straat door de gemeente wordt aangeduid,' vragen de bewoners zich af. 'In het overleg is ons altijd gezegd te wachten op het nieuwe Verkeers Circulatie Plan (VCP). Dat is deze week aangenomen door de gemeenteraad, maar daar staat niets in over de herinrichting.'

Smalle stoep

Ook blijft er weinig over van de toch al niet brede stoep, vrezen de bewoners. Omdat de weg breder wordt, wordt de stoep veertig centimeter smaller, zeggen ze. Volgens Van Wingerden kunnen bijvoorbeeld rolstoelgebruikers straks geen gebruik meer maken van de stoep.

Zo breed is de stoep nu | Foto: Omroep West

Het steekt de bewoners verder dat er geen rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarde van de wijk. De natuurstenen stoepranden moeten wijken voor betonnen exemplaren, die niet zouden passen in het beeld van de wijk. Een voorstel om de huidige 'industriële' lantarenpalen om te wisselen voor palen die beter in de woonwijk passen, vond geen gehoor.

'Tekenen bij het kruisje'

Na twee jaar in gesprek te zijn geweest, zijn de bewoners het zat. 'We kregen te horen dat er geen geld is en dat de plannen niet kunnen worden veranderd. Een probleem dat op meer plaatsen in Gouda speelt.'

'De gemeente geeft de suggestie dat ze burgerparticipatie belangrijk vinden. Maar op het moment dat we ons uitspreken en mee willen denken over de plannen, krijgen we nul op het rekest. Tekenen bij het kruisje', zegt Van Wingerden.

Bij de actie van zaterdag waren verschillende gemeenteraadsleden uitgenodigd, maar geen van hen kwam langs. Een woordvoerder van de gemeente Gouda zegt 'niet precies te weten' wat de bewoners bedoelen. 'Het gaat niet om grote veranderingen zoals een verbreding van de straat. Er vinden rioleringswerkzaamheden plaats en na ophoging krijgt de straat opnieuw een inrichting op basis van het gemeentelijke beleid. In de praktijk blijft de straat zoveel mogelijk hetzelfde.'