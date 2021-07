Onderzoek fatale val van balkon nog niet klaar: 'Dit heeft wel impact'

De politie kan nog niet veel zeggen over hoe het voorval kon gebeuren. 'Dat onderzoek is nog in volle gang.' Aanwijzingen in de straat lijken erop te wijzen dat de vrouw erg ongelukkig is gevallen. Op foto's is te zien dat het hek van het balkon is afgebroken. Ook staat een verkeersbord onder het balkon krom en is het bord deels afgebroken. 'Op straat liggen kleine stukjes verpulverd ijzer', zegt een verslaggever van Omroep West.

Foto: Omroep West

'Mijn neefje en ik zaten voetbal te kijken toen we hoorden dat er iemand naar beneden zou zijn gevallen naast ons', vertelt de buurman. 'Toen zijn we maar gaan kijken en bleek dat de jongedame van drie hoog naar beneden was gevallen. Het lijkt erop dat ze precies op de paal van de gehandicaptenparkeerplaats terecht is gekomen, maar dat kan ik niet met honderd procent zekerheid te zeggen.'

Kapotte reling van balkon

'Daar zat vroeger een reling', vertelt de bewoner van de straat, al wijzend naar het afgebroken hek bij het balkon. 'Maar wat er precies is gebeurd, durf ik niet te zeggen.' Ook weet hij niet wie het slachtoffer is. 'Het is kamerverhuur, de ene keer zitten er studenten, de andere keer expats. Het verloop is groot dus ik ken ze niet.'

Het balkon met de afgebroken reling | Foto: Regio15

Het slachtoffer kwam op straat terecht, vlak naast de supermarkt van Albert Heijn. 'Het was niet precies voor onze deur, maar naast de sluis van onze laad- en losruimte', vertelt de bedrijfsleidster aan Omroep West. 'Geen van de medewerkers heeft het gezien, ze hebben het alleen achteraf gehoord.'

Het betreffende balkon op Google Streetview | Foto: Google

'Dit heeft wel impact'

De medewerkers hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen, maar daar heeft niemand gebruik van gemaakt. 'De politie heeft vrijdagavond ook laten weten dat er geen sprake was van zelfmoord', zegt de supermarktmanager. De recherche heeft vrijdagavond lange tijd onderzoek gedaan. 'Toen ik zaterdagochtend aankwam, waren de politietenten wel al weg en was de boel al opgeruimd.'

Volgens de verslaggever lopen er veel mensen langs die over het incident praten en er via via van hebben gehoord. Bij de buurman heeft het incident er wel ingehakt. 'Dit heeft op een hoop mensen wel impact. Als je denkt een leuk avondje te hebben en je ziet dit, dan word je daar niet al te vrolijk van natuurlijk.'