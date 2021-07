Coronavirus: 'Vaccin Pfizer blijkt minder effectief tegen Delta-variant'

Twee keer ingeënt met Pfizer? Israël ziet besmettingen desondanks toenemen

Het vaccin van BioNTech/Pfizer is in Israël minder effectief sinds de Delta-variant van het coronavirus daar dominant is, maar voorkomt nog altijd veel ziekenhuisopnamen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de doelmatigheid van het vaccin gedaald naar 64 procent, terwijl dat in februari nog 95 procent was. Desondanks zorgt het middel nog voor een daling van 93 procent in ernstige ziektegevallen en ziekenhuisopnamen.

De virusvariant die werd ontdekt in India zorgt sinds een aantal weken ook in Israël voor groeiende besmettingsaantallen, terwijl de vaccinatiegraad relatief hoog is in dat land. Van de ruim negen miljoen inwoners zijn er meer dan vijf miljoen volledig gevaccineerd, vooral met Pfizer. Onder de mensen die dit weekend positief testten, met name jongeren, waren veel mensen die al twee prikken hadden gehad.

De Israëlische regering is van plan nader onderzoek te doen naar de toename van het aantal besmettingen. Onder meer wordt gekeken naar zaken als eerdere medische aandoeningen en de datum van de inentingen.

Geen bezwaar tegen vaccineren met Pfizer na AstraZeneca

Er is geen bezwaar om bij mensen die met het AstraZeneca-vaccin zijn ingeënt, BioNTech/Pfizer toe te dienen als tweede inenting. Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad dat maandag aan het demissionaire kabinet is gestuurd. De raad zegt zich te baseren op een onderzoek onder 400 deelnemers van gemiddeld 58 jaar, die twee doses van hetzelfde vaccin kregen of een combinatie van eerst AstraZeneca en daarna Pfizer of omgekeerd.

'Na een eerste dosis AstraZeneca leidde vaccinatie met BioNTech/Pfizer tot ten minste even goede of zelfs hogere niveaus van antistoffen vergeleken met twee doses AstraZeneca', concludeert de Gezondheidsraad. Het is volgens het instituut geen goed idee om eerst Pfizer en dan AstraZeneca te geven. Die volgorde leidde in de onderzoeken zelfs tot lagere niveaus van antistoffen dan twee doses Pfizer.

Of het kabinet het advies van de Gezondheidsraad overneemt, waardoor mensen die met AstraZeneca zijn ingeënt nu kunnen kiezen voor BioNTech/Pfizer, is nog niet bekend. Dat besluit wordt later deze week genomen, maar doorgaans neemt de regering dit soort adviezen over.

De Jonge noemt scherpe stijging besmettingen 'zorgelijk'

Dat het aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen snel toeneemt, is 'wel iets om je zorgen over te maken'. Dat zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge (CDA) in een reactie op de nieuwste cijfers van maandag. 'Je moet waakzaam zijn.' Hij wil goed kijken of er daadwerkelijk veel meer mensen besmet raken, of dat de toename deels valt te verklaren doordat veel meer mensen zich laten testen. 'Die analyse moeten we goed maken.'

Het lijkt erop dat vooral jongeren besmet raken, ook omdat die groep nu nog niet gevaccineerd is. Aan het begin van de tweede coronagolf werden ook vooral jongeren besmet, maar toen was de oude generatie nog niet geprikt. De hoop is dan ook dat de verspreiding beperkt blijft, en dat door vaccinaties veel minder mensen ziek worden. 'We hebben ons écht zorgen te maken als de infecties zich weer gaan vertalen in ziekenhuisopnamen. We houden heel goed vinger aan de pols', zegt De Jonge daarover.

Volgens de minister is het overigens wel zeker dat de toename van de besmettingscijfers ook deels wordt veroorzaakt doordat mensen zich minder goed aan de basisregels houden. De afgelopen tijd liet het kabinet veel maatregelen los. 'Maar als we vervolgens de maatregel die we nog wel hebben - namelijk de anderhalvemeterregel - enorm laten versloffen, dan zie je dus de stijging die je hebt gezien', besluit De Jonge.

Voor eerst in 3,5 week meer dan 1500 nieuwe besmettingen

Het aantal positieve coronatests blijft toenemen. Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen kwam maandag uit op 1545, het hoogste aantal dat het RIVM heeft geregistreerd in bijna een maand tijd. Het is voor het eerst 10 juni dat in één etmaal het aantal nieuwe besmettingen uitkomt tot boven de 1500. Vergeleken met vorige week maandag is het aantal nieuwe besmettingen bijna verdrievoudigd. Toen ging het om 569 positieve tests.

Sinds eind juni neemt het aantal positieve tests weer toe. Het gemiddelde aantal positieve tests over de laatste zeven dagen ligt nu op 979, vergeleken met 839 zondag en 737 zaterdag.

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat er nu 236 mensen (+11) met corona in het ziekenhuis liggen, van wie 110 (+11) op de intensive care. In de afgelopen 24 uur is één sterfgeval gemeld, zondag geen enkel.

Bekijk hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.

Gezondheidsraad komt maandag met advies over combineren prikken

De Gezondheidsraad komt maandag aan het eind van de middag met zijn advies over het combineren van verschillende soorten vaccins tegen corona. Daarover is al enige tijd discussie.

Onderzoekers van de Universiteit van Saarland in Duitsland bijvoorbeeld stelden kortgeleden dat mensen die na de eerste prik met AstraZeneca een tweede injectie met Pfizer/BioNTech krijgen, een betere afweer tegen het coronavirus ontwikkelen dan na een tweede dosis AstraZeneca.

Delta-variant van coronavirus nu ook dominant in België

De Delta-variant van het coronavirus heeft nu ook in België de overhand. De zorgen over de mutant groeien. Die is besmettelijker dan eerdere varianten en rukt in heel Europa op.

Start vaccinatie 13.000 Westlandse arbeidsmigranten

Bussen gevuld met zo'n veertig arbeidsmigranten werden de afgelopen dagen om het half uur bij vaccinatielocatie De Broodfabriek in Rijswijk afgezet. De komende weken zullen hier zo'n 13.000 Westlandse arbeidsmigranten worden gevaccineerd. 'Het is een unieke samenwerking tussen de gemeente, GGD en uitzendbureaus', laat Rita Kostwinder van uitzendbureau NL Jobs weten. 'We hebben op deze manier al onze arbeidsmigranten kunnen uitnodigen voor een vaccinatie.'

Rechter: Wibra mag personeel gemiste corona-uren laten inhalen

Winkelbedrijf Wibra mag personeel de uren laten inhalen die ze vanwege de coronapandemie niet hebben gewerkt. Volgens de rechter voldoet de winkelketen aan afspraken uit de cao en maakt vakbond FNV ten onrechte het verwijt dat Wibra niet als een goede werkgever handelt. De zaak draait om de regeling met betrekking tot zogeheten plus- en min-uren.

Als gevolg van de coronamaatregelen bleven winkels van Wibra dicht en kon er minder worden gewerkt. Bij sommige medewerkers ligt het aantal gemiste uren door de winkelsluitingen hoger dan normaal.

'Het inroosteren gebeurt in goed overleg met de werknemer en er zijn grenzen aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moet worden', aldus de rechter. 'Het gaat overigens slechts om 40 minuten per werknemer in de resterende 35 weken van 2021. Dat is niet onaanvaardbaar.'

Jongeren geboren in 2006 kunnen prikafspraak maken

Jongeren die in 2006 zijn geboren, kunnen sinds maandagochtend 10.00 uur een afspraak maken voor een coronaprik, melden minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en het RIVM.

De jongeren, die dit jaar 15 worden, krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech bij de GGD. Tieners vanaf 16 jaar beslissen zelf of ze zich laten vaccineren. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar besluiten samen met hun ouders. Als ouders en kind er niet uitkomen, geeft de mening van het kind de doorslag.

Koningspaar in Berlijn voor eerste staatsbezoek in 16 maanden

Het Koninklijk paar brengt vanaf maandag een driedaags staatsbezoek aan Duitsland. Het is het eerste staatsbezoek in bijna zestien maanden, wegens de coronacrisis. Het bezoek was eerder uitgesteld en gaat nu door met beperkingen wegens het virus en de geldende maatregelen.

In Berlijn zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdag onder anderen Angela Merkel ontmoeten, in haar laatste maanden als de bondskanselier van Duitsland.

Koning Willem Alexander en Koningin Máxima | Foto: ANP

NS laat alle nachttreinen weer rijden

Vanaf maandag laat de NS alle nachttreinen weer rijden. De uitgaanstreinen op de trajecten Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort, Nijmegen-Utrecht en Rotterdam-Eindhoven-Utrecht werden door de coronamaatregelen lange tijd niet ingezet. De nachttreinen in de Randstad zijn de afgelopen periode wel gewoon blijven rijden.

De keuze om de uitgaanstreinen weer te laten rijden heeft alles te maken met de versoepelingen. 'Er zijn nu ook in de weekenden weer mogelijkheden voor mensen om uit te gaan, daarom willen we mensen hiermee tegemoetkomen', zegt een woordvoerder.

Veel minder bussen op de weg in 2020 vanwege corona

Door de uitbraak van het coronavirus was maakten vooral touringcars veel minder kilometers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bussen legden in 2020 een kwart minder kilometers af dan een jaar eerder. Bij lijndienstbussen bleef de afname beperkt tot ongeveer 9 procent, terwijl touringcars te maken hadden met een min van 64 procent.

Door de coronamaatregelen konden touringcarbedrijven vorig jaar weinig passagiers vervoeren. In de zomer was dat aanleiding voor een protest in Den Haag, waarbij een colonne touringcars het Malieveld op kwam rijden.

Zij vonden het oneerlijk dat zij zich aan coronaregels moesten houden die in hun ogen strenger waren dan in het openbaar vervoer en de luchtvaart. Tijdens de doorgaans drukke periode tussen maart en juni liepen ze daardoor veel omzet mis.