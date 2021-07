Coronavirus: Burgemeesters gaan toegangssysteem disco's bespreken

20 miljoen euro voor musea en muziekpodia

Het Kickstart Cultuurfonds heeft 20 miljoen euro steun gegeven aan musea, muziekpodia en producenten van professionele podiumkunsten. In totaal kreeg het noodfonds dit jaar 1092 aanvragen binnen. 'Een bijna-verdubbeling ten opzichte van vorig jaar', aldus een woordvoerder.

Zo krijgt poppodium Gebr. de Nobel in Leiden 65.000 euro om de foyer en de entree aan te passen en de trap weg te halen. Het Paard in Den Haag heeft 30.000 euro gekregen voor PaardTV, waar live-evenementen worden gestreamd. Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten gaat met de bijdrage van 20.000 euro een nieuw reserveringssysteem aanschaffen en de buitenruimte coronaproof inrichten.

Hier is te zien welke bedragen aan wie zijn toegekend door het Cultuurfonds.

Burgemeesters gaan toegangssysteem bij discotheken bespreken

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad gaan in een digitale vergadering het coronatoegangssysteem bij clubs en discotheken bespreken. Sinds vorige week zaterdag is er op sommige plekken een uitbraak van coronabesmettingen, omdat het systeem met toegangstesten en de CoronaCheck-app niet waterdicht blijkt te zijn.

Feestende jongeren in het Alphense Bar Amsterdam, vorige week tijdens de eerste nacht dat discotheken weer open mochten | Foto: Studio Alphen

Volgens voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad is handhaven van de coronamaatregelen in eerste instantie een zaak van gemeenten zelf. In het beraad is eerder afgesproken dat gemeenten zullen optreden als er sprake is van excessen. Maar het is niet mogelijk om bij elke club of discotheek handhavers neer te zetten. De burgemeesters en demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus sluiten niet uit dat er lokale maatregelen genomen moeten worden.

De regeling is nu dat er geen maximum meer geldt voor het aantal bezoekers in een café of club, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Bij gelegenheden die de afstandsregel niet hanteren, moeten bezoekers kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of geen corona hebben.

Corona-uitbraak bij Haagse hotelschool: 50 besmettingen na feest

Vijftig studenten van Hotelschool The Hague hebben zich gemeld bij de school, omdat ze na feestjes besmet blijken met corona. Dat zegt een woordvoerder van de school. De feesten werden vorige week woensdag en donderdag gegeven door studentenvereniging La Confrèrie.

LEES MEER: Corona-uitbraak bij Haagse hotelschool: 50 besmettingen na feest

Epidemioloog LUMC: 'Als dit doorgaat moeten nachtleven weer dicht'

Epidemioloog Frits Rosendaal is geschrokken van de oplopende coronacijfers. Vooral de clusters die zijn ontstaan in het nachtleven baren hem zorgen. 'Ik denk dat dit een versoepeling te ver is', zegt hij in West Wordt Wakker. 'Je brengt niet-gevaccineerde mensen in grote groepen binnen bij elkaar. Dat hadden we drie maanden geleden echt niet kunnen denken.'

Volgens de wetenschapper werkt het systeem van Testen voor Toegang niet goed. 'Geen enkel systeem is helemaal veilig, als het maar veilig genoeg is. Als er meer dan honderd besmettingen op een locatie ontstaan, dan is het wel heel erg lek. En het ergste is dat we nog niet weten hoe dit heeft kunnen ontstaan.'

Rosendaal pleit daarom voor een aantal aanpassingen. 'Nu geeft de coronacheck app al een groen vinkje de dag na de tweede vaccinatie, of de eerste prik van Janssen. Maar dan ben je echt nog niet beschermd. Dat duurt nog wel even. Het zou daarom goed zijn als je pas na twee weken een QR-code kunt krijgen.'

De epidemioloog roept het kabinet op om niet te lang te wachten met acties als dit nodig zou blijken te zijn. 'Het lijkt alsof we de zomer in onze kop hebben. Dat hadden we vorig jaar ook en toen kregen we in augustus een opleving van het virus die tot mei duurde. Nu zijn we minder kwetsbaar door de vaccinaties, maar als het zo doorgaat denk ik dat de nachtclubs en discotheken toch weer dicht zullen moeten.'

NU’91 komt met herstelplan voor zorgprofessionals

NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, komt met een herstelplan voor verzorgenden en verpleegkundigen. De organisatie publiceert het plan in reactie op recent verschenen plannen over het opstarten van de inhaalzorg. 'In die plannen lijkt men echter het belangrijkste aspect te zijn vergeten. Namelijk wie daarvoor nodig zijn: de zorgprofessionals. Het belangrijkste is dat zij nu eerst de rust en ruimte krijgen om zelf te herstellen. Pas dan kan worden begonnen met het inhalen van uitgestelde zorg', zegt NU'91-voorzitter Stella Salden.

Het herstelplan bestaat uit zeven punten. Daarin doet NU'91 aanbevelingen in het belang van de zorgprofessionals. Voor nu zijn het mentale en fysieke herstel volgens de organisatie het belangrijkst. Daarnaast worden ook zeggenschap, erkenning en waardering benoemd.

Ombudsman: ontwikkel maatwerk voor getroffen ondernemers

De overheid en gemeenten moeten zorgen voor maatwerk om ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen te helpen. Die oproep doet de Nationale Ombudsman die na een inventarisatie concludeert dat bij veel ondernemers het water aan de lippen staat, vaak omdat ze niet in aanmerking kwamen voor coronasteun. Gemeenten moeten zich voorbereiden op schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers. Ook bij het invorderen van schulden is maatwerk geboden.

Bij zijn onderzoek naar de coronasteun merkte Ombudsman Reinier van Zutphen dat een flinke groep ondernemers bij die steun buiten de boot viel. Zo hadden zzp'ers met hoge vaste lasten erg weinig aan de Tozo-regelingen na de eerste periode omdat toen een partnertoets werd ingevoerd en ze niets kregen als de partner boven bijstandsniveau verdient. De voorwaarden voor de TONK-regeling, die bedoeld is voor zzp'ers die essentiële zaken niet meer kunnen betalen, zijn in veel gemeenten ook te streng.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.

CNV: nog te veel corona-onveilige kantoorplekken

Veel werkplekken zijn niet veilig genoeg ingericht om coronabesmettingen tegen te gaan. Dat stelt vakbond CNV na een rondgang onder negenhonderd mensen die na het thuiswerken weer terugkeerden naar kantoor. Ruim een op de vijf geeft aan dat het kantoor niet coronaproof is ingericht. Een op de zes stelt dat collega's en werkgevers geen rekening houden met de coronaregels.

CNV-voorzitter Piet Fortuin begrijpt dat de kantoren weer opengaan nu dat ook mag. 'Maar de werkplek moet wel veilig zijn tegen coronabesmetting. En veel werkplekken zijn dat nog niet. Veel thuiswerkers voelen zich onveilig op kantoor.' Als er geen veilige plek geboden kan worden, zou thuiswerken de regel moeten blijven, vindt Fortuin.

Verreweg het grootste deel van de ondervraagden werkt nog deels thuis. Slechts 3 procent moet volledig naar kantoor komen. In de meeste gevallen wordt er deels thuis en deels op kantoor gewerkt. Dat doet 83 procent van de ondervraagden.

'Gemeenten handhaven amper op maatregelen in uitgaansgelegenheden'

Gemeenten treden niet of nauwelijks op bij de handhaving van de coronamaatregelen in uitgaansgelegenheden, meldt Trouw op basis van een rondgang langs vijftien gemeenten waar veel uitgaansgelegenheden zijn. Zij zijn hier echter wel verantwoordelijk voor.

In de eerste twee weekenden dat er weer feesten konden worden gehouden, hebben de meeste gemeenten slechts een enkele officiële waarschuwing gegeven of boete uitgeschreven. Veel gemeenten zeggen er de capaciteit niet voor te hebben. Daarnaast willen sommige gemeenten horecaondernemers iets langer de tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels. 'Zij worden natuurlijk ook met iets nieuws geconfronteerd', stelt een woordvoerder van de gemeente Maastricht.

In horecagelegenheden geldt sinds de laatste versoepelingen geen maximum aantal bezoekers, mits er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Als dit niet kan, moeten bezoekers met de CoronaCheck-app bij de ingang aantonen dat ze negatief getest zijn of gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Gemeenten moeten erop toezien dat deze regels nageleefd worden.

Patiënten met langdurige coronaklachten vragen om meer hulp

Veel Nederlanders die last hebben van langdurige klachten als gevolg van een coronabesmetting 'voelen zich aan hun lot overgelaten', stelt een groep patiënten. Ze vragen Tweede Kamerleden dinsdag in een petitie om erkenning van hun situatie, meer onderzoek en een 'multidisciplinaire behandeling' van hun aandoening.

De opstellers van de oproep voelen zichzelf onderdeel van een 'vergeten en groeiende groep' mensen. Ze vinden dat Nederland achterblijft in het onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandeling van langdurige Covid. De aanhoudende klachten worden ook wel PASC genoemd. Die term is bedacht door de Amerikaanse topepidemioloog Anthony Fauci en staat voor 'postacute gevolgen van SARS-CoV-2-infectie'.

In de petitie wordt verder gepleit voor het inrichten van 'toegankelijke centra voor onderzoek en behandeling van PASC'. Ze zien goede voorbeelden voor de aanpak in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Die hebben bijvoorbeeld 'uitvoerige behandelrichtlijnen' opgesteld en tal van gespecialiseerde klinieken opgericht.

In Nederland worden 'de soms ernstige klachten niet altijd serieus genomen', stellen de patiënten. 'Het ontbreekt artsen die willen helpen vaak aan tijd, informatie en middelen.' De overheid zou daarom een 'coördinerende rol' moeten spelen 'bij de aanpak van deze nieuwe gezondheidscrisis', aldus de opstellers van het pleidooi. De petitie was maandag zo'n 12.000 keer ondertekend.

Risiconiveaus gaan mogelijk weer omhoog

Nu het aantal coronagevallen weer oploopt, moeten misschien ook de zogeheten risiconiveaus in Nederland worden aangescherpt. De overheid kijkt dinsdag weer naar de kaart van Nederland. De grootste brandhaarden momenteel zijn de regio's Amsterdam-Amstelland, Twente, Groningen, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek.

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners. Tot eind mei stonden alle 25 veiligheidsregio's op zeer ernstig. In de loop van juni werd dat verlaagd, toen het aantal positieve tests snel daalde. Tien regio's hebben momenteel het laagste niveau, waakzaam. Veertien regio's staan een stapje hoger, op zorgelijk. Zuid-Holland-Zuid heeft als enige regio niveau ernstig. Geen enkele regio staat momenteel op zeer ernstig.

Aantal coronagevallen loopt flink op, toename van 75 procent

Voor het eerst in weken stijgt het aantal nieuwe coronagevallen. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk meer dan 7000 besmettingen vastgesteld, zo'n 75 procent meer dan in de week ervoor. De vraag is in hoeverre de stijging komt doordat meer mensen zich laten testen op het coronavirus zodat ze een avondje uit kunnen, en in hoeverre het virus zich daadwerkelijk sneller en sneller verspreidt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel mensen in de afgelopen zeven dagen positief zijn getest. Vorige week meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor 4208 meldingen van nieuwe gevallen had gekregen. De week ervoor waren er 5714 positieve tests.

In de zes dagen na de laatste update zijn al meer dan 6300 gevallen gemeld. Dat zijn gemiddeld meer dan 1050 positieve tests per dag. Daarmee zou het weekcijfer kunnen uitkomen op bijna 7400.