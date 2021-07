Coronavirus: Twaalfjarigen hoeven niet meer thuis te blijven met snotneus

De Nederlandse industrie is de coronacrisis beter doorgekomen dan de meeste andere Europese landen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat en meer nieuws in het coronaoverzicht van woensdag 7 juli.

Technische Kamerbriefing Van Dissel

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM, praat op dit moment de Tweede Kamer bij over de ontwikkelingen van het coronavirus. Die technische briefing is live te volgen via NPO Nieuws.

Twaalfjarigen hoeven niet meer thuis te blijven met snotneus

Kinderen onder de 13 jaar hoeven vanaf maandag niet meer thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten hebben. De zogenoemde snottebellenrichtlijn wordt met instemming van het Outbreak Management Team (OMT) aangepast, schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

De regels voor de groep kunnen versoepeld worden omdat de kinderen nauwelijks een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus en daar nu sowieso minder mensen mee zijn besmet. De kinderen hoeven zich bij verkoudheidsklachten ook niet meer te laten testen. De nieuwe regels gelden in ieder geval tot het nieuwe schooljaar.

'Bedrijven moeten ruim 4 miljard euro aan loonsteun terugbetalen'

Zeven op de tien bedrijven die coronanoodsteun hebben gekregen om de lonen door te betalen, hebben achteraf te veel ontvangen. Volgens voorlopige berekeningen van ambtenaren op het ministerie van Financiën moet minimaal 4,2 miljard van de verstrekte 18,7 miljard euro aan NOW-steun worden teruggevorderd.

Dat schrijven de ambtenaren in een artikel in economenblad ESB, dat woensdag verschijnt en waar het FD over schrijft. De schatting van de ambtenaren is waarschijnlijk zelfs nog aan de lage kant, stellen zij, omdat alleen gekeken is naar het verwachte omzetverlies versus de daadwerkelijk gerealiseerde omzetten op basis van CBS-cijfers in 29 sectoren.

Daarmee blijft een eventuele daling van de loonsom en overige steunmaatregelen die meetellen als omzet buiten beeld. Dat zijn twee factoren die het subsidiebedrag kunnen drukken. 'Ondanks die onzekerheden verwachten wij dat deze analyse een goede eerste indicatie geeft voor de aankomende terugvorderingen', schrijven de ambtenaren van Financiën.

Aantal startende ondernemers weer op niveau van voor de crisis

Nederlanders durven weer vaker te ondernemen. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) lag het aantal startende ondernemers weer op het niveau van voor de crisis. In totaal telde Nederland op 1 juli ruim 2,1 miljoen bedrijven.

Volgens een maandelijks rapport van de KvK is het aantal startende ondernemers in juni met 9 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Sinds maart dit jaar is op jaarbasis continu sprake van een stijging. Vooral in de gezondheidszorg telt Nederland veel meer starters dan een jaar eerder. In juni ging het hier om 2215 beginnende ondernemers. Ook de thuiszorg is een populaire sector om een bedrijf in te beginnen.

Volgens Erik Stam, Hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de universiteit van Utrecht zijn er weer voldoende kansen voor zelfstandig ondernemerschap. In de thuiszorg is volgens hem sprake van een inhaalslag van het aantal starters na een coronadip in 2020.

Nederlandse industrie doorstaat crisis beter dan gemiddeld in EU

De Nederlandse industrie is coronajaar 2020 in doorsnee beter doorgekomen dan het gemiddelde van de lidstaten van de Europese Unie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kromp de toegevoegde waarde, het verschil tussen de marktwaarde van de productie en de daarvoor ingekochte grondstoffen, van de industriële sector vorig jaar met 2,6 procent. De krimp van de EU-landen bij elkaar was gemiddeld 7 procent.

Met name landen met een omvangrijke auto-industrie werden hard geraakt door de crisis, zoals Frankrijk en Duitsland. Die sector had het voor de crisis al moeilijk en door onder meer de sluiting van showrooms en het dichtgooien van fabrieken zakten de verkopen verder weg. Momenteel speelt ook mee dat autofabrikanten, maar ook bedrijven in andere sectoren met tekorten van onderdelen als chips kampen. Dat zit de productie ook in de weg.

Van alle landen van de EU waren er maar drie lidstaten waar de industrie het vorig jaar beter deed. Het gaat volgens het CBS om Ierland, Malta en Litouwen.

