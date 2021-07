Op weg naar Tokio: Afrodite Zegers

Woensdag 28 juli staat rood omcirkeld in de agenda van zeilster Afrodite Zegers. Want dan begint voor haar en haar teamgenote Lobke Berkhout in de 470-klasse de jacht op goud op de Olympische Spelen van Tokio.

Ze was al op Mallorca, klaar om het WK te gaan varen, toen het coronavirus in maart 2020 roet in het eten gooide. 'We kregen vlak voor de start te horen dat het WK niet doorging. Toen moesten we snel de boot op de trailer laden en terug naar Nederland. Twee weken later kwam het besluit om de Spelen een jaar uit te stellen', vertelt Zegers. Toen wedstrijden niet meer mogelijk waren zijn Zegers en haar teamgenoot Lobke Berkhout veel gaan trainen samen. 'Dat was super fijn, want we zijn nog niet zo lang een team. Door de tijd die we toen ineens extra kregen zijn we nu beter dan een jaar geleden.'

Niet alleen sportief was het afgelopen jaar een zwaar jaar voor de 29-jarige Haagse. Ook privé was het flink aanpoten. 'Ik heb tussen het trainen door eindelijk mijn master rechten gehaald. Dat was wel even pittig.'

Voor Zegers worden het haar tweede Spelen, na een vierde plaats in Rio de Janeiro in 2016. 'Dat ik daar net naast het podium belandde, heeft er voor gezorgd dat ik nog harder ben gaan trainen. Net als de tweede plaats op het afgelopen WK. Dat motiveert mij alleen maar om er nog harder tegenaan te gaan.'

Geen optimale voorbereiding

Waar in Rio de Janeiro het olympische water geen geheimen had voor Zegers, zal dat in Tokio heel anders zijn. 'Het laatste jaar voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro gingen we telkens heen en weer. We woonden bijna in Rio. Dat is nu in Japan heel anders. Nu gaan we op het laatste moment die kant op, alleen voor de Spelen. Dus dat wordt wel spannend.'

Ondanks de verre van optimale voorbereiding, heeft Zegers goede hoop op eremetaal: 'Ik droom van goud! Lobke heeft al zilver en brons dus goud is de enige kleur die zij nog niet heeft. Goud zal een hele mooie afsluiting zijn van onze campagne.'

Tweede liefde

Naast de zeilboot gaat ook een keyboard mee naar Tokio, want pianospelen is de tweede grote liefde van Zegers. 'Voor mij is pianospelen heel goed om te ontspannen. Maar niet alleen voor mij. Ook Lobke en Kostas (coach, red.) vinden het heerlijk om 's avonds op de bank naar mijn spel te luisteren.'

