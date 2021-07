Agenten gaan aangifte doen van geweld bij onaangekondigde protesten in Den Haag

Op een aantal plaatsen in het centrum van Den Haag, onder meer op het Spui, hield de politie zondagmiddag demonstranten tegen. Zij moesten richting het Malieveld. Die plek is daar door burgemeester Jan van Zanen speciaal voor aangewezen. De ME heeft volgens de politie opgetreden tegen mensen die zich niet aan de instructies hielden. Op foto's is te zien dat ze allemaal een shirt dragen met de tekst hart voor vrijheid.

'Rond de niet aangemelde demonstratie heeft de politie geweld moeten gebruiken', licht de politie toe. 'Een grote groep demonstranten had zich op verschillende plekken verzameld voor een demonstratie waarop de politie is ingezet om de openbare orde te handhaven. Daarop is door een groep demonstranten geweld tegen de politie gebruikt.'

Dat gebeurde in de Archipelbuurt, waar een groep van circa 150 mensen samen was gekomen. Zij spatte bij het zien van de politie uiteen. Een groep van schatting ruim 80 demonstranten vluchtte vervolgens het Repelaerpark in, maar werd aan de andere kant opgewacht door agenten en maakte rechtsomkeert.

'Op het moment dat zij terugkwamen op de plek waar zij het park waren binnen gegaan, troffen zij weer agenten. De agenten wilden de groep kort in het park ophouden, in afwachting van een besluit over het al dan niet toestaan van de demonstratie', meldt de politie.

Aangifte van geweld

'De groep keerde zich echter tegen de agenten en gebruikten geweld in een poging uit te breken.' Dat is op beelden te zien. 'De agenten zagen zich genoodzaakt geweld te gebruiken tegen de groep.' De betrokken agenten gaan aangifte doen van het tegen hen gebruikte geweld. Er zijn geen agenten gewond geraakt.

De politie houdt de demonstranten bij het Malieveld in de gaten | Foto: Regio15

Uiteindelijk heeft zich op het Malieveld een groep demonstranten verzameld en is er vanaf het Spui een groep door agenten begeleid richting het Malieveld. Daar is de demonstratie verder zonder grote ongeregeldheden verlopen. De opgepakte demonstrant wordt verdacht van openlijke geweldpleging in de omgeving van het Malieveld.

De woordvoerder van de Haagse burgemeester Jan van Zanen laat weten in contact te staan met de politie. 'Geweld tegen agenten wordt door ons altijd veroordeeld', laat hij weten.

Meerdere trams reden om in het centrum, meldt vervoersbedrijf HTM.