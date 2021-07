Bussen arbeidsmigranten naar vaccinatielocatie: 'Dankzij uitzendbureaus kunnen we ze bereiken'

Een paar weken geleden was dat nog uiterst onzeker, toen bleek dat arbeidsmigranten die niet in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven - zo'n 4000 in Westland - geen oproep krijgen voor een vaccinatie, omdat er van hen geen adresgegevens bekend zijn. Westlandse uitzendbureaus riepen daarom op de GGD te helpen om deze arbeidsmigranten te vinden. 'Wij weten meestal waar de mensen wonen of werken,' liet NL jobs toen al weten aan Omroep West.

'Het is geweldig dat dat gelukt is', zegt Kostwinder. Maar ook de arbeidsmigranten die wel staan ingeschreven, zijn normaal moeilijk te bereiken, volgens de GGD. 'Omdat ze vaak de taal niet machtig zijn en de drempel voor het maken van een afspraak hoog is als je geen Nederlands of Engels spreekt', verklaart directeur van GGD Haaglanden, Annette de Boer.

Bussen en tolken naar de vaccinatielocatie

Ook het vervoer zou een te hoge drempel zijn. 'Daarom hebben we bussen geregeld om de arbeidsmigranten naar de vaccinatielocatie te brengen en ze ook weer op te halen', legt Kostwinder uit. 'Ook liggen er overal informatieformulieren in diverse talen en zijn er tolken aanwezig.' De Westlandse arbeidsmigranten die dit weekend aan de beurt zijn, vinden het goed georganiseerd. 'Het is heel fijn dat het vervoer wordt geregeld', laat een jongedame uit Roemenië weten. 'Ik ben heel blij dat ik de kans heb om een vaccin te krijgen.'

De vaccinatiebereidheid is dan ook groot. 'Ongeveer tachtig procent wil een vaccin', weet Kostwinder. 'Op de locatie zelf kan iedereen nog beslissen of ze wel of geen vaccin willen. Zij ontvangen dan het Janssen-vaccin, omdat ze dan in één keer klaar zijn. Mocht iemand toch liever het Pfizer-vaccin willen dan is het mogelijk ter plekke dat vaccin te krijgen en direct een vervolgafspraak voor de benodigde tweede prik met het Pfizer-vaccin te maken.'

Ook andere gemeenten en uitzendbureaus kunnen zich melden

De GGD juicht de samenwerking toe. 'Omdat het juist voor deze doelgroep heel belangrijk is om gevaccineerd te worden,' zegt de GGD-directeur. 'Deze mensen werken vaak in grote groepen en wonen met veel mensen in een huis. Hierdoor is het risico op een uitbraak groter.' De komende maand zijn eerst de Westlandse arbeidsmigranten aan de beurt.

GGD Haaglanden is in overleg met andere gemeenten en uitzendbureaus in de regio om ook deze arbeidsmigranten een vaccinatie aan te bieden. Kostwinder: 'Ik roep uitzendbureaus die dat nog niet gedaan hebben op zich ook bij de GGD en hun eigen gemeente te melden. Want je hebt de plicht als werkgever om gewoon goed voor je arbeiders te zorgen.'

LEES OOK: Coronavirus: Miljoen mensen hebben vaccinatiebewijs aangemaakt