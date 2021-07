Buurtbewoner na fatale ruzie in flat Leidschendam: 'Kinderen waren aan het huilen'

Een dag later is de steekpartij het gesprek van de dag in en rond de flat. 'De vrouw is een moeder van twee dochtertjes van zo’n 5 tot 8 jaar oud', vertelt een bewoner die de opgepakte vrouw kent. 'De neergestoken man is een vriend die af en toe bij haar langs kwam.'

De politie meldt dat de oorzaak 'mogelijk in de relationele sfeer' ligt. Een ruzie moet dus compleet uit de hand zijn gelopen, met een dodelijke steekpartij tot gevolg. Een traumahelikopter kwam nog ter plaatse, maar de man overleed in de woning aan zijn verwondingen.

'Mijn meisjes, mijn meisjes'

De vrouw die werd opgepakt had volgens de bewoner van de flat, die haar weggevoerd zag worden, geroepen: 'Mijn meisjes, mijn meisjes'. De twee dochtertjes zijn volgens de bewoner door de politie meegenomen. De deur van de bewuste woning is afgeplakt. De recherche doet nog verder onderzoek in de zaak.

De deur van de woning is verzegeld | Foto: Omroep West

