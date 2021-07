Chinese eigenaar moet twee miljoen euro aan ADO overmaken

Het vonnis is maandagochtend bekendgemaakt en bekrachtigt de eerdere uitspraak van de rechter waarbij UVS ook al tot deze betaling werd veroordeeld. Die zaak speelde in april. UVS kwam toen niet opdagen.

Eind juni gebeurde dit wél. De partijen kruisten hierbij de degens over wat precies over die twee miljoen is afgesproken. De Chinese eigenaar zou een lening ter hoogte van dit bedrag verstrekken, maar dat geld is nooit betaald. Volgens de club vloeit de overeenkomst voort uit de liquiditeitsgarantie die UVS en haar Chinese partner Jiahua Oriental Holdings in de zomer van 2020 afgaven.

Financiële nood

Deze toezegging hield in dat als ADO in financiële nood zou komen de Chinese eigenaar voor het benodigde bedrag zou zorgen. Er bleek uiteindelijk twee miljoen nodig te zijn. Al in oktober vorig jaar zou een betaling worden gedaan. Die bleef achterwege. Ook daarna kwam er geen geld op tafel.

Uiteindelijk zou de twee miljoen euro in maart dit jaar worden gestort in de vorm van een zogeheten achtergestelde lening.

'Geen plicht'

De advocaat van UVS verklaarde veertien dagen geleden tijdens de zitting dat haar cliënt uit Beijing 'geen plicht heeft om te betalen'. Zij stelde dat de lening zou worden geregeld bij het verkopen van ADO door UVS.

In maart had UVS hierover een akkoord bereikt met de Nederlands-Zwitserse investeringsmaatschappij Cosinus, onder leiding van Hagenaar Anthony Rothengatter. Desondanks is deze transactie afgeblazen. Volgens de advocaat van UVS is de lening hierdoor dus 'niet tot stand gekomen'.

Pressiemiddel

ADO was het hier volstrekt mee oneens en gaf aan dat UVS 'haar verplichtingen als aandeelhouder van de ene op de andere dag niet meer heeft willen nakomen'. De gevolgen hiervan zijn groot, want het voetbalbedrijf staat het water tot aan de lippen. Als pressiemiddel is ADO van plan om de aandelen van UVS te onteigenen, zodat de eigenaar zijn rechten erop kan kwijtraken.

Kort geleden liet de club ook al eens beslag op de aandelen leggen, maar die maatregel bleek volstrekt tandeloos te zijn: ADO besloot hem op te schorten in afwachting van het vonnis van de rechter in het kort geding.

Schuldenlast

Vanwege alle financiële problemen heeft de rechter eind mei curator Jeroen Reiziger aangesteld. Als herstructureringsdeskundige moet hij alles in het werk stellen om een dreigend faillissement af te wenden.

Reiziger heeft zich al over de schuldenlast van enkele miljoenen euro's gebogen. Waarschijnlijk deze week wordt duidelijk welke schikking hij met de ongeveer honderdvijftig schuldeisers hoopt te kunnen treffen.

Overnamekandidaat

Intussen is het nog altijd de bedoeling dat ADO wordt verkocht. De belangrijkste overnamekandidaat is op dit moment een groep met daarin de Haagse vastgoedondernemers Ed Maas en Jeroen Lentze, inmiddels aangevuld met oud-speler en -trainer Martin Jol.

Ook ICT-zakenman Ad Nederlof heeft belangstelling getoond. Hoewel er al volop gesprekken zijn gevoerd, werd vrijdag bekend dat hij een stap opzij heeft gedaan. Nederlof wacht af in hoeverre het zijn Haagse concurrenten lukt om inderdaad de aandelen te verwerven.

