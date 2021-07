Verongelukken 'liefste juf' Shanna slaat in als een bom

'Het is een heel groot verdriet. Het is echt ingeslagen als een bom', vertelt directrice Judith van Veen van kinderopvang Up over het overlijden van een van haar medewerkers, Shanna.

De 32-jarige Shanna overlijdt vrijdag na een ongeluk op de Schaapweg in Rijswijk. De vrouw, die op een scooter reed, wordt ter plaatse nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overlijdt ze aan haar verwondingen.

Een van de basisscholen waar Shanna - zelf moeder van een kindje van drie - werkt, is de Petrusschool in de Johan Brouwerstraat in Rijswijk. Ze valt daar weleens in als opvangjuf. Directrice Marjolein Silvania van de school zegt dat Shanna heel geliefd is bij medewerkers en kinderen van de school. 'Alle overblijfmedewerkers vinden het vreselijk.'

'Lieve Shanna, wat zal iedereen jou missen'

Het overlijden van de geliefde medewerker komt hard aan. De drie buitenschoolse opvanglocaties van Up in de Rijswijkse wijk Steenvoorde zijn maandag gesloten.

Ik ga je heel erg missen, je blijft altijd de liefste juf

Op de plek waar het ongeluk gebeurde, is een bloemenzee ontstaan. 'Shanna, ik ga je heel erg missen. Je blijft altijd de liefste juf. Bedankt dat je er altijd voor mij was', schrijft een meisje op een brief. 'Lieve Shanna, wat zal iedereen jou missen', schrijft iemand anders op een kaart.

Automobilist verhoord

De politie zoekt getuigen en mensen die de aanrijding mogelijk hebben gefilmd met een dashcam. De automobilist, een 34-jarige Hagenaar, is meegenomen naar het politiebureau en als verdachte gehoord. Daarna mocht de bestuurder weer naar huis. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval is nog in volle gang, meldt de politie.

