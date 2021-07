Burgemeester Bodegraven is ervan overtuigd dat complotdenkers stoppen: 'Monddood maken'

Het meest tevreden is de burgervader over het gerechtelijke besluit dat alles uit de kast getrokken mag worden om de complotdenkers, zoals hij zelf zegt, 'de facto monddood te maken'. In eerste instantie moeten de complotdenkers al hun op internet geplaatste verhalen zelf verwijderen. Gebeurt dat niet, mag de gemeente dat laten doen. En als het dan nog niet stopt, worden in eerste instantie dwangsommen (boetes tot 200.000 euro) opgelegd om in het uiterste geval over te gaan tot celstraffen.

'Wij hebben een heel palet aan mogelijkheden om de heren te stoppen', zegt Van der Kamp opgetogen. Als de drie complotdenkers niet eigenhandig de verhalen en video's van het internet halen, mag de gemeente met de gerechtelijke uitspraak in de hand naar de verschillende internetplatformen stappen om hen te sommeren het materiaal te verwijderen.

Beslag gelegd op rekeningen

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft maandag beslag gelegd op de bankrekening van de drie mannen. 'De gemeente heeft in de afgelopen maanden heel veel kosten gemaakt door deze heren. Dit vonnis geeft ons handvatten om die kosten te verhalen. Dus dat gaan we doen', legt de burgemeester uit.

Hij doelt onder meer op het extra werk dat zijn ambtenaren hebben moeten verzetten, de inhuur van beveiligingsmedewerkers, het maken van borden en de proceskosten voor de rechtszaak.

Inwoners van Bodegraven reageerden vrijdag opgelucht op de uitspraak:

Kindergraven

De complottheorieën die de mannen verspreidden, zorgden al maanden voor onrust in Bodegraven. Begin dit jaar kwamen tientallen mensen naar begraafplaats Vredehof om bloemen en protestborden op kindergraven achter te laten. De sympathisanten denken dat de overleden kinderen zijn vermoord door een satanisch pedonetwerk uit het dorp. Er kwam permanente beveiliging bij de begraafplaats en een noodverordening.

De gemeente spande een kort geding aan tegen de drie complotdenkers. Tijdens het kort geding zag de rechtbank 'geen enkel objectief bewijs' voor de theorieën van het drietal. De rechter bepaalde daarom dat de mannen per direct moeten stoppen met hun acties en alle gepubliceerde verhalen van het internet moeten verwijderen. Als ze dat niet doen, moeten ze dwangsommen betalen en kunnen ze zelfs een gevangenisstraf krijgen.

Rust voor de inwoners

Burgemeester Van der Kamp vindt het vonnis 'een belangrijke stap om er als gemeente voor te kunnen zorgen dat het verdriet en de schade die mensen wordt aangedaan stopt. Het is fijn dat we nu de middelen hebben om te zorgen dat er rust komt voor inwoners die al veel te lang belaagd worden', liet hij eerder op de dag via een schriftelijke reactie van de gemeente weten.

Ook is volgens de gemeente dankzij het vonnis nu glashelder dat er geen enkel objectief bewijs is voor de 'vergaande aantijgingen'. 'Ook stelt de gemeente vast dat de rechter met dit vonnis duidelijk maakt dat vrijheid van meningsuiting niet tot willekeurige verdachtmakingen en verstoringen van de openbare orde mag leiden.'

