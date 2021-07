Gemeente over kapotgesneden kunstgrasveld: 'Zo goed als zeker geen vandalisme'

Het kunstgrasveld van voetbalvereniging Hvv RAS uit Den Haag is toch niet vernield door vandalen. Dat laat de gemeente Den Haag maandag weten. Medewerkers van de gemeente zijn de schade maandagochtend gaan bekijken. 'Ze hebben geconstateerd dat het zo goed als zeker geen vandalisme is', zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

Afgelopen weekend liet de voetbalvereniging weten dat er een vierkant stuk kunstgras uit veld drie was gesneden. RAS had van de gemeente niets gehoord over eventuele werkzaamheden. 'Dat hadden we dan wel geweten', zei voorzitter Mark Voogd zaterdag. 'Ik kan dit dus alleen maar verklaren als vandalisme. Iets anders kan ik niet bedenken. Een heel opmerkelijke situatie dus.'

Maar van vandalisme is dus geen sprake. 'Jaren geleden waren er kleine brandplekken in het veld', laat de gemeentewoordvoerder weten. 'Die zijn toen door een aannemer gerepareerd. Nu laten enkele van deze plekken los. De gemeente repareert deze plekken zelf. Dit veld blijft onze aandacht krijgen. We doen ons best, maar we kunnen dit echter niet altijd voor zijn.' De gemeente doet dan ook geen aangifte van vandalisme.

'Hopen dat de gemeente gelijk heeft'

De voorzitter van Hvv RAS reageerde maandagmiddag: 'Wij hopen dat de gemeente gelijk heeft en dat het een losgelaten stuk is door eerder onderhoud. Het zegt mij persoonlijk niets. Maar het belangrijkste is dat de gemeente direct heeft geacteerd en dat het inmiddels is gerepareerd.'

