4,5 jaar cel voor laatste verdachte drugslab Wateringen

In een bedrijfspand in Wateringen heeft de politie naar schatting 400 kilo crystal meth gevonden. | Foto: Politie

De zesde betrokkene bij een drugslab in Wateringen gaat 4,5 jaar de cel in. Dat meldt mediapartner WOS. In het pand aan de Schipluidenseweg werden vorig jaar honderden kilo's drugs gevonden. Vijf andere verdachten werden eerder al veroordeeld.

De politie ontmantelde in februari 2019 een drugslab in een bedrijfspand aan de Schipluidenseweg op bedrijventerrein Zwethove in Wateringen. Er werd een grote hoeveelheid methamfetamine gevonden, ook wel bekend als crystal meth, met een geschatte waarde van 80 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie vermoedde dat de productie in Wateringen werd gebruikt om de opkomende Europese markt te bedienen.

In het pand werden zes mensen aangehouden. Drie Mexicaanse verdachten kregen in mei vorig jaar zes jaar cel. In oktober werd uitspraak gedaan in de zaak van nog eens twee verdachten, die werden veroordeeld tot zes en 4,5 jaar cel. De laatste verdachte was een 39-jarige man uit de Dominicaanse Republiek. Hij was afgelopen oktober afwezig, omdat zijn advocaat toen ziek was.

