Koning feliciteert overleden Gerard tóch met 60-jarig huwelijk

Op dezelfde dag valt er ook een felicitatiebrief van Jaap Smit, commissaris van de Koning, op de mat, bevestigt zoon Bart na berichtgeving in het AD. 'Ik hoop dat deze dag een feestelijke mag zijn (...) en dat er voor u beiden nog meer jaren zijn weggelegd in een gelukkig en gezond samenzijn', staat in de brief. Mevrouw Bakker belt na het lezen van de twee brieven meteen haar zoon Bart. 'Ze moest erg huilen. En het raakte mij ook', zegt hij. 'Dat lokale overheden zo'n fout kunnen maken. Ze moeten hun zaken op orde hebben.'

Nadat de fout is ontdekt krijgt de familie Bakker meteen excuses aangeboden van de algemeen secretaris van de koning en van Jaap Smit. Volgens zoon Bart Bakker ligt de fout bij de gemeente. 'We hebben de overlijdensakte van mijn vader heel snel gekregen van de gemeente, maar daar is toch iets misgegaan.' Burgemeester Tigelaar van Leidschendam-Voorburg heeft een bos bloemen gestuurd met excuses. 'Toch is dat raar', zegt zoon Bart. 'We hebben nota bene na het overlijden van mijn vader een condoleancebrief van Tigelaar gekregen waarin stond hoeveel mijn vader voor de gemeenschap heeft gedaan.'

Menselijke fout gemaakt

Gerard Bakker (84) was volgens zijn zoon een echte 'local hero'. Hij overlijdt op 4 juni en dat gaat niet onopgemerkt. 'Ik heb honderden reacties gekregen. Mijn vader was lange tijd vice-voorzitter van de plaatselijk voetbalclub, had een slijterij in het dorp, veel mensen kenden hem.' De familie Bakker vermoedt dat er een menselijke fout is gemaakt. 'Maar zoiets ligt erg gevoelig. Ik hoop dit niet nog eens bij een ander gebeurt.'

Deze brieven vielen vrijdag bij mevrouw Bakker op de mat:

De gemeente Leidschendam-Voorburg laat weten dat de informatie over jubilarissen iedere maand naar de Dienst Koninklijk Huis wordt verstuurd. 'Dit gebeurt zo’n vijf weken voorafgaand aan het jubileum in verband met de voorbereidingen. Het toesturen van de informatie is een handmatige handeling, die door een gemeenteambtenaar wordt gedaan. De informatie is verzonden voordat de heer Bakker op 4 juni 2021 overleed', zegt een woordvoerder.

Erg spijtig

De gemeente meldt dat de aangifte van overlijden van Gerard Bakker op 8 juni is binnengekomen. 'Dat is op dezelfde dag in de basisregistratie personen (BRP) verwerkt. Helaas is er niet aan gedacht om dit ook aan de Dienst Koninklijk Huis door te geven. Dit gebeurt niet automatisch.' De gemeente heeft een excuusbrief met bloemen bij de weduwe bezorgd. 'We vinden het erg spijtig dat dit is gebeurd.'

De trouwdatum die in de felicitatiebrieven staat vermeld klopt overigens ook niet. 'Mijn ouders zijn op 12 juli getrouwd, niet op 3 juli', zegt Bart. 'Krijg je een keer post van Willem-Alexander en Maxima... En dan dit. Het is vast goed bedoeld geweest, maar het raakt je in je hart.'

