Weinig hoop bij ADO op komst van Chinese miljoenen

Het pessimisme klinkt door in de reacties op het vonnis in het kort geding tussen ADO en UVS. 'De kans dat ze betalen lijkt me klein', zegt curator Jeroen Reiziger.

Hij is eind mei door de rechtbank aangesteld om als externe herstructureringsdeskundige de grote financiële problemen van de club te lijf te gaan. Volgens Reiziger heeft ADO vooralsnog niet veel aan de gerechtelijke uitspraak. 'En een incasso is natuurlijk moeilijk', zegt hij over de optie om dan maar het geld te vorderen.

Straaljager naar Beijing

De woordvoerder van de ADO-directie denkt hier hetzelfde over: 'Denk je dat wij met een slagschip of met een straaljager naar Beijing kunnen gaan om dat geld daar op te halen?'

Het vonnis vormt de bekrachtiging van een eerdere uitspraak van de rechter: eind april veroordeelde hij UVS al tot het betalen van de twee miljoen euro. Hierbij gaat het om een lening die voortvloeit uit een garantie die UVS en haar Chinese partner Jiahua Oriental Holdings in de zomer van 2020 hebben afgegeven. UVS ging tegen het vonnis in beroep, maar dat heeft dus niets uitgericht.

Opsteker

Ondanks dat er niet veel vertrouwen is in de komst van de miljoenen, toont de directie van ADO zich verheugd over het resultaat van het kort geding. Ze laat weten dat 'het natuurlijk een opsteker is dat we weer in het gelijk gesteld zijn'.

Dat komt omdat op deze manier wordt aangetoond dat het voetbalbedrijf er alles aan doet en heeft gedaan om in financiële zin het hoofd boven water te houden. Dat kan weer belangrijk zijn in de juridische procedure die ADO op dit moment onder leiding van Reiziger doorloopt om een faillissement af te wenden. 'Je hebt allemaal argumenten nodig om je casus sterker te maken en om aan te tonen dat UVS het erbij laat zitten', aldus de woordvoerder van de directie.

Overnamepartij

UVS heeft inmiddels haar buik vol van ADO en probeert de aandelen zo snel mogelijk van de hand te doen. De belangrijkste overnamepartij is het consortium van de Haagse vastgoedondernemers Ed Maas en Jeroen Lentze, met hierbij oud-speler en -trainer Martin Jol.

'Dit wil je nooit meer meemaken, dat mag duidelijk zijn', stelt de ADO-woordvoerder over de ervaringen met UVS. Hij wijt een en ander mede aan de te grote afstand tussen Den Haag en Beijing. 'ADO zet daarom als het even kan weer in op een Haagse aandeelhouder', zo laat hij weten.

Lees meer over de overname van ADO Den Haag in ons dossier