Coronacluster in Den Haag na feestje studentenvereniging: 'Hopen dat het daarbij blijft'

Bij GGD Haaglanden zijn tot maandagavond tien meldingen binnengekomen van coronabesmettingen naar aanleiding van een studentenfeest in Den Haag, afgelopen weekend. Dat bevestigt de gezondheidsdienst. 'Wij houden de situatie nauwgezet in de gaten', reageert een woordvoerder.

Na een feestje van studentenvereniging La Confrérie, die verbonden is aan de Haagse Hotelschool, is een cluster ontstaan. 'Natuurlijk hopen we dat het daarbij blijft. Maar of en in hoeverre er meer besmettingen zullen zijn, laat zich niet voorspellen. Dat zullen we moeten afwachten', antwoordt de woordvoerder op de vraag of hij vreest voor meer positieve tests.

RTL Nieuws meldt maandagavond dat het zelfs om vijftig besmettingen gaat, zo zou blijken uit een interne mail van de hotelschool. 'Met gepaste voorbereiding hebben wij onze sociëteit op 30 juni en 1 juli geopend', zou het bestuur volgens RTL hebben geschreven. 'Wij hebben de regels standvastig nageleefd en zijn alert geweest op pogingen tot fraude. Zo hebben wij iedere student die geen geldige QR-code had toegang geweigerd, zonder uitzonderingen. Het betreurt ons om te zien dat ons strakke deurbeleid deze uitbraak niet heeft kunnen voorkomen.'

Snelle groei

Het feestje heeft overigens niet plaatsgevonden op Hotelschool The Hague, maar de studenten studeren daar wel. In de interne mail stond dat er studenten van alle vier de leerjaren aanwezig waren. 'Het aantal besmettingen groeit snel', was de boodschap in de mail.

De GGD adviseert mensen die aanwezig waren bij het feest of die naderhand in contact gekomen zijn met de feestgangers, thuis te blijven bij klachten en zich te laten testen. De studentenvereniging was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.