Boer Wilbert protesteert weer tegen stikstofbeleid: 'Niets doen is geen optie'

Duizenden boeren protesteren woensdag in Den Haag opnieuw tegen stikstofbeleid in ons land. Wilbert van der Post uit Leiden is een van de actievoerders die van plan is naar het Malieveld te gaan. 'Het ziet er nu desastreus uit voor de veehouderij.'

De belangrijkste reden voor organisator Agractie om naar het Malieveld te gaan is het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 'Daarin staat dat in verschillende regio's, waaronder het Groene Hart, de veestapel gehalveerd moet worden', legt Van der Post in West Wordt Wakker uit. 'Dat heeft zo'n impact. Dat kost duizenden boeren hun bedrijf.'

De Leidse melkveehouder verkeert zelf ook in onzekerheid over zijn toekomst. 'Ik val onder het Groene Hart, dus dit rapport heeft ook betrekking op mij. Het is niet duidelijk wie moet inleveren, dus als wij moeten halveren vrees ik ook voor mijn eigen bedrijf.'

Elke keer naar ons gewezen

Voor de boeren is het rapport dus reden om hun stem in Den Haag te laten horen. Het is niet voor het eerst dat er een boerenprotest in de stad is. 'We zijn niet eens boos over het rapport. Dat is niet het goede woord', vertelt Van der Post. 'Het is eerder moedeloos. Het probleem is dat er elke keer naar ons wordt gewezen. Wij moeten halveren zodat er weer gebouwd kan worden.'

Van der Post krijgt bijval van Jens de Willigen van Agractie. 'Deze week zijn er al vijf of zes rapporten verschenen over wat de boeren moeten doen. Het is diep triest. Er wordt alleen over de landbouw geschreven, in plaats van dat er met ze wordt gesproken. Dat er met ons gekeken wordt naar waar de kansen liggen en waar is er perspectief. Door alleen maar over ze te praten schop je ze alleen maar tegen de schenen.'

Enige sector die opneemt

Volgens Van der Post wordt er met al die rapporten geen goede voorstelling van zaken gegeven. 'We werken al jaren aan allerlei innovaties om de stikstofuitstoot te beperken. En met succes, want sinds 1990 is de uitstoot met 67 procent gereduceerd. En nog steeds worden wij gezien als grootste sector als het gaat om de uitstoot. En op zich hebben ze gelijk, want van tachtig procent van de bedrijven is niet bekend hoeveel ze uitstoten, dus die worden niet meegenomen. Als je alle data zou hebben, dan zou je een heel ander verhaal hebben.'

De agrarische sector heeft hierbij vooral het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten. 'Waar wij onze stikstof hebben teruggebracht is dat bij Schiphol juist met 150 procent gestegen. En omdat ze nieuwe brandstof gaan gebruiken mag die groei ook gewoon door blijven gaan. Terwijl er hierbij alleen naar de uitstoot wordt gekeken. Want wij zijn de enige sector die stikstof opneemt. Als je dat van elkaar afhaalt dan kom je op een heel andere verhouding uit', vertelt Van der Post.

Gaat om werkgelegenheid

Voor de boeren daarom reden opnieuw massaal in actie te komen. Niet alleen in Den Haag zullen er acties zijn, ook in andere steden vragen boeren aandacht voor hun zorgen. 'We zijn al veel in Den Haag geweest, dus ik snap dat mensen zeggen laten we het ook eens op andere plaatsen proberen', vertelt Van Willigen over de actie van Farmers Defence Force die zich vooral op de provinciehoofdsteden focust.

Toch zullen de boeren uit West-Nederland weer massaal naar het Malieveld komen. 'De eerste berichten is dat het weer heel druk gaat worden. Of het zo druk wordt als de laatste keer weet ik niet, maar ik verwacht wel dat Den Haag vol zal komen te staan', vertelt Van der Post. 'Het gaat dan ook om de werkgelegenheid van zo veel mensen. Want achter elke boer staan tien personen die werk hebben dankzij de sector. Niets doen is dan ook geen optie.'

