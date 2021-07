Corona-uitbraak bij Haagse hotelschool: vijftig besmettingen na feest

De bar van de studentenvereniging was woensdag en donderdag open. 'De studentenvereniging hanteerde een strikt testen voor toegang-beleid', zegt de woordvoerder. Volgens haar zijn bij de ingang ook mensen weggestuurd die geen testuitslag konden laten zien. Uiteindelijk meldden zich vrijdag toch studenten met de mededeling dat ze besmet waren met corona. 'De feesten die gepland stonden voor vrijdag en het weekend zijn daarop afgelast.'

Nadat de besmette studenten zich hadden gemeld, zijn door de HBO-opleiding extra zelftesten uitgedeeld onder de studenten. 'Uiteindelijk hebben vijftig mensen zich gemeld, die op de feesten zijn geweest, maar besmet bleken', zegt de woordvoerder. Dat is gemeld bij de GGD.

Corona response team

De Hotelschool The Hague heeft een speciaal coronateam dat ook in de vakantie bereikbaar is voor studenten. Volgens de zegsvrouw hebben zich na het weekend geen extra studenten gemeld met een besmetting. Vorige week liep het schooljaar af en er zijn geen colleges meer. Ook het hotel dat door de school wordt uitgebaat, is in verband met de vakantie niet meer actief. Volgens de woordvoerder is dat de kans heel klein dat gasten in contact zijn gekomen met de besmette studenten.

De GGD Haaglanden bevestigde gisteravond tien besmettingen van studenten die op de feestjes waren. Bij de gezondheidsdienst zijn dinsdagmorgen zeventien bevestigde coronabesmettingen bekend. Daar wordt nu ook bron- en contactonderzoek gedaan. Een woordvoerder zegt niet uit te sluiten dat het aantal nog stijgt. 'Het kan zijn dat studenten niet uit de regio komen en zich dan melden bij een andere GGD dan die in Haaglanden', zegt een woordvoerder. 'Ook is het mogelijk dat studenten wel een zelftest doen die positief blijkt, maar dat ze vervolgens geen reguliere GGD-test aanvragen.' Dat wordt nu onderzocht.

Testen voor toegang niet 100% zekerheid

De woordvoerder van de GGD Haaglanden benadrukt dat de uitslag van een test een momentopname is. 'Gisteren een negatieve test voor toegang, kan morgen of overmorgen een positieve coronatest zijn', zegt hij. 'Testen voor toegang biedt in die zin geen 100% zekerheid.' De GGD probeert op dit moment in kaart te brengen hoe de situatie rond de Hotelschool The Hague precies is.

