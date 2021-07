School en woningen ontruimd na groot gaslek in Voorschoten: 'Ik hoorde hard gesis'

Het lek ontstond tijdens werkzaamheden op de kruising van de Leidseweg met de Piet Heynlaan. De straat is afgezet. De weerszijden van de Leidseweg zijn ontruimd. 'Ik rook niks, het was alleen een heel hard gesis', vertelt een van de bewoners die zijn huis uit moest. 'Toen keek ik naar buiten en zag ik wat bouwvakkers zenuwachtig heen en weer lopen, dus toen dacht ik al: nou, dat is niet goed. Binnen vijf minuten stond de brandweer voor de deur en moest ik mijn huis uit.'

De bewoners en scholieren mochten even later onder begeleiding weer terug naar huis en school. Kinderen bij een opvang in de buurt moesten ook tijdelijk het gebied verlaten, maar ook zij mogen inmiddels weer terug, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 'Daar wordt geen gas meer geroken en gemeten.'

Werkzaamheden in de straat

Aan de Leidseweg wordt momenteel gewerkt. Op de plek van het vermoedelijke lek, staat een graafmachine', ziet de verslaggever. Volgens de bewoner zijn ze bezig de gasleiding te vervangen. Vorige week was er ook al een gaslek, zegt hij. 'Maar dat was niet zo groot, die was zo verholpen.' De schrik zat er wel even in. 'Ik schrok uiteraard. Je vraagt je toch af hoe groot het gevaar is.

Flink wat water nabij het gaslek | Foto: Omroep West

Hoeveel mensen er precies zijn geëvacueerd, is niet bekend. 'Het is mooi weer, dus het is niet zo dramatisch', zegt een andere bewoner lachend. Liander is ter plaatse om reparaties uit te voeren.

Uitzoeken wat er is gebeurd

'Het eerste wat we doen als we ter plaatse komen, is de gasleiding afsluiten zodat het acute gevaar stopt', legt een woordvoerder van Liander uit. 'Nu de uitstroom van gas is gestopt, gaan we de gasleiding opgraven en verder uitzoeken wat er is gebeurd. We kijken of er een breuk, scheur of een gat zit en die zullen we herstellen.' De bewoners in de straat zitten niet zonder gas, laat de woordvoerder weten.