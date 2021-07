Meeuwen terroriseren Voorhoutse woonwijk, voorbijgangers worden belaagd

Dit alles om hun kuiken te beschermen dat een stukje verderop rustig op de reling van het dak trippelt. Willekeurige voorbijgangers worden door de beesten belaagd. Een buurtbewoner die alles vanuit zijn flat gadeslaat, kan er de lol wel van inzien. 'Een paar dagen geleden ging er iemand plat op de grond liggen. Nou, dan kun je mij echt opvegen.'

'Meeuwen zijn irritant', beaamt een andere buurtbewoner. 'Ze komen naar beneden duiken en dan moet je nog oppassen dat je niet in je kop gepikt wordt.' Ook over de geluidsoverlast is hij niet te spreken. 'Vooral 's morgensvroeg, tussen vier en vijf uur, dan krijsen ze hier rondom het pand.'

Beschermde diersoort

Alle meeuwensoorten zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat het verboden is om meeuwen opzettelijk te verontrusten, vangen of doden, de nesten te verwijderen en eieren te rapen, uit het nest te halen of te vernielen.

Een stukje verderop in de straat denkt een man daar anders over. Hij is onlangs flink onder gepoept door één van de vliegende gevaartes. 'Vorig jaar zat het nest aan deze kant van de straat. We hebben toen de eieren verstikt en weer terug gelegd. Dan komt er niets meer uit. Kennelijk hebben ze dit onthouden want nu zitten ze hier niet meer, maar een stuk verder in de straat.'

Vossen in de duinen mogelijke oorzaak

Waarom de meeuwen niet in hun natuurlijke habitat blijven. kan komen door de aanwezigheid van vossen in de duinen, zo vertelt Mariette Huber van Faunabeheereenheid Zuid-Holland. 'Meeuwen keren in de regel terug naar het broedgebied waar ze succesvol jongen hebben groot gebracht en de jonge meeuwen, als ze zelf gaan broeden, gaan in de regel broeden in het broedgebied waar ze zijn geboren.'

Meeuw in Voorhoutse woonwijk houdt de wacht bij het nest | Foto: Omroep West

'De overlast kan worden tegengaan door het nemen van preventieve maatregelen', vervolgt Huber. 'Door bijvoorbeeld in samenspraak met de gemeente het ongeschikt maken van daken als broedgebied.' De nepvogels die op een dak geplaatst zijn waar de vogels een jaar eerder hun nest maakten, hebben inderdaad hun dienst bewezen. 'Vorig jaar hadden ze hier hun nest, waarop we die vliegervogels hebben neergezet,' zo vertelt één van de bewoners van de appartementen onder het bewuste dak. 'Maarja, nu zitten ze even verderop en dit is nog steeds wel gebied wat ze schijnbaar willen verdedigen.' Ondertussen zwaait hij met zijn armen terwijl de meeuwen rakelings over zijn hoofd vliegen. 'Deze voelde ik echt.'