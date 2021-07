Hagenaar krijgt 8 jaar cel voor smokkel van meer dan duizend kilo heroïne

De 61-jarige Hagenaar werkte samen met twee anderen. Zij kregen aanzienlijk lagere straffen. Een 38-jarige man uit Bleiswijk is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van 160 uur. De man vervoerde de container met drugs, maar volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat de man wist dat hij verdovende middelen vervoerde.

Een 49-jarige Hagenaar krijgt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Hij was in de loods in Honselersdijk toen de politie binnenviel, maar was volgens de rechtbank niet vooraf op de hoogte van de drugs in de container. Hij moest het spul er alleen uithalen in opdracht van de 61-jarige man.

Politie volgde de container

De politie kwam de drugssmokkel in Engeland op het spoor. In het plaatsje Felixstowe werden de drugs ontdekt in een container met rijst die naar Nederland zou worden verstuurd. De heroïne werd uit de container gehaald en de zending werd vervolgens per zeeschip naar Antwerpen vervoerd. Daarna ging de container met een vrachtwagen naar Honselersdijk.

De politie volgde de zending de hele tijd, waarna het arrestatieteam de loods in Honselersdijk binnenviel op het moment dat twee Haagse mannen de container aan het uitladen waren. De man uit Bleiswijk werd later in zijn woning aangehouden.

LEES OOK: Tot zes jaar cel voor crystal methlab in Wateringen