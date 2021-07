Nabestaanden in tranen om vernielde graven: 'Dit is onmenselijk'

De vernielde graven werden dinsdagochtend aangetroffen. De ravage is op dat moment groot. Bij de kindergraven zijn de speelgoedautootjes over het pad gegooid en overal ligt glas van kapotgeslagen windlichtjes. Een grootvader is dinsdagochtend snel naar de begraafplaats gekomen om het graf van zijn overleden kleinkind weer in orde te maken. 'Welke zieke geesten doen zoiets?'

Het verdriet van de nabestaanden is groot. 'Mijn ouders en mijn man liggen hier begraven', vertelt een boze vrouw. 'Alleen bij mijn vader, en dat is al erg genoeg, is de hele steen van de sokkel getrokken. Ik ga nu nog bij mijn schoonouders kijken, want die liggen daar ook nog.'

'Het doet veel met me'

'Het doet echt heel veel met me', vertelt de vrouw in tranen. 'Waarom doet iemand dit? Het is al erg genoeg dat ik in korte tijd drie mensen ben verloren. En dan doe je dit. Het is echt onmenselijk. Ik heb echt nul respect voor deze mensen. Echt nul. Wie dat dan ook gedaan heeft.'

De politie weet nog niet precies wat er dinsdag is gebeurd op de begraafplaats. Agenten ter plaatse laten weten dat ze middenin de nacht een eerste melding hebben gekregen, maar dat ze niemand aan hebben getroffen. Op dat moment kunnen ze nog niet inschatten hoe groot de ravage is die is aangericht. Om 8.00 uur krijgen ze een nieuwe melding en blijkt pas hoe omvangrijk de grafschennis in 's-Gravenzande is geweest.

Een groep vandalen

Het nieuws onder de nabestaanden verspreidt zich vervolgens snel, vertelt een man aan Omroep West. 'Mijn moeder en een groot deel van mijn familie ligt hier begraven, dus dan word je al snel op de hoogte gebracht. Het eerste wat er dan door je heen gaat is ongeloof. Dit kan toch niet? Maar dat gevoel slaat al snel om in woede. Ben je wel lekker als je zoiets doet?

De man zegt te vermoeden dat de grafschennis het werk is geweest van een groep vandalen. 'Het gaat om meer dan honderd graven, waarbij soms de hele steen is ingeslagen. Als je dit in je eentje wilt doen dan ben je uren bezig. Ik kan me dus niet voorstellen dat dit het werk is van een eenling die bijvoorbeeld een psychose heeft gekregen. Dan blijft het erg, maar snap ik het minder slecht. Ik kan me niet voorstellen dat dit het geval is geweest.'

Verslagenheid is groot

De man is nog niet in staat geweest om zelf te gaan kijken op de begraafplaats. 'Het is een heel grote begraafplaats, dus ik weet nog niet of het graf van mijn moeder ook is vernield. Dus of het mij persoonlijk raakt weet ik nog niet, maar toch is de verslagenheid al groot. Ik kan me niet herinneren dat er in Nederland zo massaal graven zijn geschonden. Het gaat om meer dan honderd graven. Dus honderd keer heb je kunnen besluiten om het niet te doen. Wat je motief ook is, het is echt onvergeeflijk.'

