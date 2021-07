Veroordeling Wilders voor 'minder Marokkanen'-uitspraak definitief

Wilders deed de uitspraak na een verkiezingsbijeenkomst na de gemeenteraadsverkiezingen in Café De Tijd aan het Plein in Den Haag. Hij vroeg zijn achterban of ze meer of minder Marokkanen wilden hebben. Toen zij scandeerden 'minder, minder', zei de politicus: 'Dan gaan we dat regelen.'

Het gerechtshof bepaalde vorig jaar dat de politicus zich hiermee schuldig had gemaakt aan groepsbelediging. Wel werd Wilders vrijgesproken van aanzetten tot haat en discriminatie. Het gerechtshof legde de fractievoorzitter van de PVV geen straf op, omdat hij als gekozen politicus al jarenlang een hoge prijs betaalt voor zijn opvattingen.

Ongekend felle strijd

Met de uitspraak van de Hoge Raad komt er een definitief einde aan een juridische strijd die meer dan zeven jaar heeft geduurd. Het proces duurde langer dan gebruikelijk door onder meer steeds nieuw ingebrachte stukken en een wraking. Ook kenmerkte het proces zich door een ongekend felle strijd tussen OM en Wilders en zijn advocaat.

Geert Wilders op de verkiezingsavond , maart 2014 | Beeld: Omroep West

De uitspraak van het gerechtshof kwam nadat zowel Wilders als het Openbaar Ministerie in hoger beroep waren gegaan tegen de eerste uitspraak van de rechtbank. Die achtte de politicus in 2016 schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Het OM had toen een boete van 5000 euro geëist, maar ook toen legde de rechter ondanks de veroordeling geen straf op. Tegen de uitspraak van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.

'Rechtsstaat is failliet'

De PVV-leider heeft dinsdag al direct op de uitspraak van de Hoge Raad gereageerd. Volgens Wilders laat de uitspraak van de Hoge Raad over zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraak zien dat 'de rechtsstaat failliet is'.

