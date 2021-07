Nog twee mannen gezocht voor steekpartij waarbij Myron (17) omkwam

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 juli. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op de beelden is te zien hoe een groep mannen op donderdagavond 6 mei rond 20.15 uur over de Rijswijkseweg loopt. Eerst als complete groep, daarna splitsen ze zich op. Een deel loopt een stukje terug richting de Swammerdamstraat, terwijl een ander deel verderop blijft staan.

Het lijkt alsof ze op het slachtoffer wachten, want als Myron even later komt aanlopen, rent één van de verdachten al wijzend achter hem aan. Even verderop staat de rest van de groep en daar volgt een confrontatie, waarbij Myron wordt mishandeld en gestoken.

Nog zeven verdachten vast

De groep verdachten vlucht daarna weg. Omstanders ontfermen zich over het slachtoffer en de hulpdiensten zijn snel ter plaatste, maar de 17-jarige jongen overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen.

Een paar uur na het steekincident houdt de politie al twee verdachten aan, de afgelopen weken zijn er nog meer mensen gearresteerd. Op dit moment zitten nog zeven mannen van tussen de 16 en 23 jaar uit Delft en Den Haag vast.

De politie is nog op zoek naar twee verdachten, die duidelijk in beeld zijn. Ze hebben in het onderzoek nummer 3 en nummer 6 gekregen, geef dat nummer door als u een tip heeft. Ook krijgt de recherche nog graag tips over de aanleiding van het steekincident.

Verdachte 3 | Beeld: Politie

Verdachte 6 | Beeld: Politie

