Beschieting, explosie en bedreigingen bij drie Haagse panden staan met elkaar in verband

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 juli. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het eerste incident is in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 april aan de Laan van Haamstede in de wijk Ypenburg. Daar zit een vestiging van Chip Sigi, een Caraïbisch grillrestaurant. Rond 3.30 uur komt een witte Volvo de straat in rijden.

Er stapt een man uit, die probeert met een wapen op het pand te schieten. Dat gaat niet heel soepel, maar uiteindelijk lukt het wel. Ook wordt er nog een handgranaat naar het pand gegooid, die zorgt voor een grote explosie. Daarna rijdt de Volvo met hoge snelheid weg.

De schutter aan de Laan van Haamstede | Beeld: Politie

Auto in brand gestoken

Even later wordt de auto in brand gestoken bij het volkstuinencomplex aan de Rijswijkse Landingslaan. Er rennen drie personen weg bij de Volvo. De politie weet dat ze daarna naar een grijze of zilverkleurige Audi A3 zijn gerend en daarmee in de richting van Rotterdam zijn gereden.

De uitgebrande Volvo | Foto: Politie

De Volvo is in de nacht van de beschieting ook vanuit de regio Rotterdam naar Den Haag gereden. Hij stond op naam van een katvanger, iemand uit Rotterdam. Diegene heeft waarschijnlijk in opdracht van de criminelen de auto op zijn naam laten zetten. Afgelopen woensdag is een 33-jarige Rotterdammer aangehouden, die mogelijk betrokken is geweest bij het incident op de Laan van Haamstede.

Handgranaat voor de deur

Na het schieten en het ontploffen van de handgranaat zijn de eigenaar van het restaurant en zijn familie gewaarschuwd. Ze zijn erg op hun hoede en bang dat er nog iets gaat gebeuren. Vrijdagavond 23 april is dat het geval, als een woning van een familielid van de restauranteigenaar het doelwit is. Er lopen twee mannen naar de portiekwoning aan het Helena van Doeverenplantsoen en leggen daar een handgranaat voor de deur.

De verdachten lopen naar het Helena van Doeverenplantsoen | Beeld: Politie

Deze man legt de granaat neer | Beeld: Politie

Een buurman ontdekt het explosief. Hij raapt het op en neemt het mee naar binnen om aan zijn familie te laten zien. Gelukkig loopt het goed af: hij legt de granaat terug en waarschuwt de politie, die hem onschadelijk laat maken. Uit onderzoek blijkt dat het om een zelfde soort granaat gaat als die een paar dagen eerder wél ontplofte aan de Laan van Haamstede.

Geprobeerd op huis te schieten

Ruim twee weken later wordt dezelfde familie opnieuw bedreigd, als er wordt geprobeerd te schieten op een huis aan de Mieogvaart in de Haagse wijk Ypenburg. Twee personen lopen bij het huis, één van hen richt het vuurwapen, maar lijkt niet precies te weten hoe het werkt. Het blijft daarom bij een poging om de schoten te lossen.

De man die probeert te schieten | Beeld: Politie

De man die bij de schutter is | Beeld: Politie

De politie brengt deze drie incidenten met elkaar in verband omdat het doelwit hetzelfde lijkt te zijn: de eigenaar van restaurant Chip Sigi en zijn familie. En niet alleen in Den Haag is een filiaal van het restaurant beschoten, op Curaçao gebeurde hetzelfde. Het onderzoeksteam krijgt graag meer informatie over de drie incidenten en over het motief. Wie iemand herkent op de beelden, wordt ook gevraagd zich te melden.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem