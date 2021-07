Bewoners zijn bouwplannen Leidschendam-Voorburg zat: 'Vol is vol'

Ruben Meeuwisse is geboren en getogen Leidschendammer. Voor het eerst in zijn leven vraagt hij zich soms af hoe het zou zijn om ergens anders te wonen. De 38-jarige ziet zijn geliefde dorp veranderen in een stad, waar de verkeersproblemen almaar groter worden en de leefbaarheid minder. 'Wanneer stopt de ontwikkelingsdrang van onze gemeente? Dit is waanzin!', zegt Ruben.

Voor zijn werk is Ruben vaak onderweg met de auto. 'Sinds de komst van de Mall of the Netherlands, reken ik dagelijks op rond de twintig minuten langere reistijd', vertelt hij. 'Met mijn gezin een uitstapje maken in het weekend, is steeds lastiger. De N14 is ieder weekend verstopt, dus dat probeer ik niet eens meer', vertelt hij.



Honderden woningen erbij

Als betrokken bewoner was hij bij een informatieavond over de nieuwste plannen voor woningontwikkeling: de transitie van bedrijventerrein Overgoo in een nieuwe woonwijk. 'Ik sloeg stijl achterover. Maar liefst 700 nieuwe woningen moeten daar komen', zegt hij. 'En er komt een flat van maar liefst elf verdiepingen te staan langs de Vliet. Vergeet niet dat er op dit moment 1700 woningen in heel Leidschendam-Zuid staan, dat is een toename van maar liefst veertig procent in een buurt die elke dag volloopt met verkeer.'

Ruben noemt ook de nieuw te ontwikkelen wijk De Star, waar – als je afgaat op het aantal vierkante meters – zeker ook nog 500 woningen gebouwd zouden kunnen worden.

'Het is waanzin'

'Ik ben helemaal niet zo politiek betrokken, maar op dit onderwerp ben ik fel', zegt Ruben. 'Het is waanzin wat de gemeente doet. Leidschendam raakt veel te vol. En dan te bedenken dat het grootste probleem altijd al de verkeersopstoppingen waren. Hoe moet dat als al die nieuwe huizen af zijn?'

Om wat te doen met zijn zorgen, wil Meeuwisse met de wijkvereniging Leidschendam Zuid een petitie starten tegen de komst van nog meer nieuwbouw. 'Ik snap dat er woningnood is hoor, maar het moet hier wel leefbaar blijven.' Bovendien snapt Meeuwisse niet waar het naartoe gaat met zijn woonplaats. 'Wie wordt hier nou beter van? De bewoners in ieder geval niet. Ik zie het als het spekken van de kas van de gemeente. En als winstbejag van projectontwikkelaars.'

Verkeersopstopping in de straat van Hans Biard in Leidschendam

Fijnstof en geluidsoverlast

Een buurtgenoot die ook last heeft van verkeersproblemen, is Hans Biard. De lokale radiopresentator van Midvliet woont nabij de Nieuwstraat, waar het verkeer constant verstopt zit. 'De A12 is afgesloten, de N14 is afgesloten, en Leidschendam Zuid raakt steeds meer verstopt. De eerste aangegeven route voor al het verkeer is namelijk over de sluisbrug hier in het centrum, waar het altijd vaststaat', zegt hij.

Hij spreekt veel bewoners - ook in zijn radioprogramma - die hun zorgen uiten. 'Mensen hebben last van fijnstof, van geluidsoverlast en ze doen er veel langer over om van en naar hun huis te komen.'

Mobiliteit is al jarenlang een probleem in Leidschendam-Voorburg. Al in 2015 sprak de gemeenteraad over mogelijke oplossingen voor de filevorming in en rond het centrum. Ruud Meeuwisse heeft de indruk dat de lokale politiek de zorgen van bewoners niet serieus neemt. 'Als reactie op mijn zorgen en kritiek, kreeg ik te horen: "We kijken er tegen die tijd wel naar of er echt een probleem komt." Dat werd ook gezegd toen de Mall of the Netherlands werd gebouwd en dat schiet natuurlijk niet op.'

Omroep West heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg om een reactie gevraagd. De gemeente gaf aan dat het verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Rouwendal niet lukte om voor de deadline van dit artikel te reageren.