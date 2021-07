Vier jaar cel geëist voor heftige straatroof in Delft: 'Ik bleef maar steken'

De politie doet onderzoek in de straat waar de vrouw werd belaagd | Foto: Regio15

Een vrouw in haar eentje leek hem een makkelijke prooi. Dus beroofde Rutnel B. uit Delft op 14 januari een argeloze bewoonster van de Delftse Artemisstraat vlak bij haar huis, toen ze even een frisse neus ging halen. B. stak haar op verschillende plekken in haar lichaam, om haar tas te pakken te krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) eist nu een celstraf van vier jaar tegen de 57-jarige B., waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De Delftenaar was eerder verslaafd en had begin dit jaar een terugval. Op 14 januari was hij zijn behoefte aan cocaïne niet meer de baas. Hij ging gewapend met een aardappelschilmesje de straat op om iemand te beroven, zodat hij de dealer zou kunnen betalen.

'Drugs laten je gekke dingen doen', zei B. dinsdag bij de Haagse rechtbank. Hij ontkende niet dat hij de vrouw op de Artemisstraat fors aanpakte. 'Ik bleef maar steken.' Het slachtoffer werd geraakt in haar hals, oksel, schouder en hand. 'Ik dacht alleen maar aan cocaïne.'

Nieuwe poging

Het lukte B. om de schoudertas van de vrouw af te pakken. Hij verkocht haar telefoon. Met de opbrengst kon hij de felbegeerde cocaïne kopen. Twee weken later ging de Delftenaar weer op rooftocht. Hij sloeg de ruit in van een woning, om daar in te breken. Toen de geschrokken bewoner opdook, sloeg hij op de vlucht.

De officier van justitie vindt dat B. zich met de gewelddadige beroving van de vrouw aan de Artemisstraat schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag. Het slachtoffer had door de messteken kunnen overlijden. 'De verdachte had vitale slagaders kunnen raken', zei de aanklaagster dinsdag. De straatroof was voor de vrouw 'een nachtmerrie', zei de officier van justitie.

Slachtoffer vraagt om schadevergoeding

Het slachtoffer durft alleen nog onder begeleiding de straat op, zo veel angst heeft de gebeurtenis van 14 januari bij haar opgewekt. Het OM eiste dinsdag vier jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Het slachtoffer vraagt de rechtbank om haar een schadevergoeding van 9000 euro toe te kennen.

De advocate van Rutnel B. spreekt tegen dat er sprake was van levensgevaarlijke verwondingen bij het slachtoffer van de straatroof. Met het aardappelschilmesje had B. door de kleding heen geen vitale delen kunnen raken.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.