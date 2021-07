Boerenprotest: Eerste boeren op Malieveld, files rond Den Haag

Eerste files rond Malieveld

Op de A12 staat voor het Malieveld een korte file. Volgens de ANWB is de vertraging ongeveer een kwartier. Ook bij Utrecht wordt een korte file gemeld door een protest met voertuigen. De verwachting is dat het in de loop van de ochtend nog drukker gaat worden rond Den Haag.

Boeren arriveren op het Malieveld

Het is nog rustig in Den Haag, maar het boerenprotest gaat ondanks de aanslag op Peter R. de Vries wel door. De eerste boeren hebben zich inmiddels gemeld op het Malieveld. Agractie heeft laten weten mee te leven met De Vries, maar dat het programma gewoon doorgaat.

Wel willen de actievoerders woensdag stilstaan bij de aanslag van dinsdagavond. Volgens de organisatie zijn er nog heel veel boeren onderweg en gaan de organisatoren ervanuit dat er duizenden mensen naar het Malieveld komen.

Rustige ochtendspits rond Den Haag

De ochtendspits lijkt woensdagmorgen nauwelijks last te hebben van het boerenprotest. Pas na 7.30 uur arriveerden de eerste trekkers op het Malieveld.

Agractie weet niet hoe de boeren naar Den Haag komen. Volgens de actiegroep moeten ze dat zelf weten. 'Of dat nou met de auto, de trein of de tractor is. Het belangrijkste is dat je er bent.' De gemeente Den Haag zegt dat de boeren die met de tractor komen, het voertuig op de Boorlaan mogen parkeren. Dat is het verharde stuk weg direct aan de rand van het Malieveld. Als meer boeren met de tractor komen, kunnen zij die mogelijk op andere wegen in de buurt neerzetten.

Bij vorige demonstraties, van boeren en van de bouwsector, werden zware voertuigen op het gras van het Malieveld geparkeerd. Dat raakte daardoor zwaar beschadigd. De belangrijkste regel voor de boerendemonstratie zelf is dat mensen anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden.

Van de boeren en tuinders zegt 24 procent mee te doen aan de demonstraties. Zeven procent van hen doet voor het eerst mee. Dat blijkt uit een peiling die weekblad Nieuwe Oogst dinsdag hield onder ruim 1600 agrarisch ondernemers. 76 procent van de ondernemers die de vragenlijst invulden, geeft aan niet te gaan demonsteren. Bijna twintig procent van hen zegt eerder wel te hebben meegedaan aan landbouwdemonstraties. Ruim 56 procent heeft aan geen van de acties deelgenomen.

Boeren vrezen harde ingrepen

Volgens Bart Kemp van Agractie is een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) meer mensen over de streep heeft getrokken om te gaan demonstreren. In dat rapport ging het planbureau in op een aantal toekomstscenario's. In grote delen van Brabant, Gelderland en Overijssel zou volgens de onderzoekers nauwelijks ruimte voor open boerenbedrijven overblijven als de politiek zou inzetten op maximale verlaging van de stikstofuitstoot.

Als de hoeveelheid stikstof die terechtkomt in natuurgebieden overal in het land tot een onschadelijk niveau moet worden teruggebracht, zou de komende decennia een 'ongekende transformatie van het landelijke gebied' nodig zijn. Agractie vreest dat dit zal leiden tot harde ingrepen, zoals gedwongen uitkoop van boeren. Daar zijn de actievoerders fel tegen.

Grasveld Malieveld nu nog goed, maar na protest nog steeds?

In afwachting van wat komen gaat, ligt de grasmat van het Malieveld er nog mooi bij. Maar is dat na afloop van de demonstratie nog steeds het geval? Staatsbosbeheer heeft afspraken gemaakt met de organisatie achter de demonstraties. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat de protesterende boeren er niet opnieuw een ravage van maken. 'Dan kan het gras de dag goed verwerken.'

Zo moeten tractoren, podiumwagens en andere voertuigen op het asfalt blijven staan. Alleen bezoekers te voet mogen het gras op. 'Wij gaan ervan uit dat de organisatie zorgt dat iedereen zich aan deze afspraak houdt', blikt Mark Kras, de boswachter van het Malieveld, vooruit.

Tijdens een boerenprotest in oktober 2019 stond het Malieveld vol met tractoren: