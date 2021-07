Verdachten schietpartij Peter R. de Vries gearresteerd op A4 bij Leidschendam

'Aan de hand van getuigen en informatie van omstanders hebben we zicht gekregen op een vluchtauto', zei politiechef Frank Paauw. De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau. Ook de grijze auto, die op de vluchtstrook stond, is weggesleept. Daardoor was de afrit van de A4 richting de N14 een tijdje afgesloten. Een derde verdachte is aangehouden op 'een locatie in Amsterdam', zei de korpschef.

Peter R. de Vries werd rond 19.30 uur neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar hij dinsdagavond nog aanwezig was. 'Op dit moment weten we alleen dat hij zwaargewond is en vecht voor zijn leven', zei burgemeester Femke Halsema op een persconferentie. 'Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.'

De politie heeft de vermoedelijke vluchtauto meegenomen: