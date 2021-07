Nieuw ADO-tumult komt door interpretatie telefoongesprek

Maas, Lentze en Jol hebben zich verenigd in Het Haags Collectief (HHC). Sinds vrijdag mocht HHC zich de belangrijkste partij in de onderhandelingen noemen.

Maar dinsdag werd bekend dat de drie partners een streep onder dit overleg hebben gezet.

Wat is er gebeurd?

De commotie komt voort uit een telefoongesprek van exact 28 minuten en 45 seconden. Joyce den Besten, de advocaat van Maas/Lentze/Jol heeft het nog even teruggezocht. Het was advocaat en curator Jeroen Reiziger die haar op vrijdag 2 juli om precies 19.22 uur belde. Uit dit overleg maakte Den Besten op dat de plannen niet kunnen doorgaan op de wijze zoals haar cliënten dit voor ogen hebben.

Reiziger verzekert dat er sprake is van een misverstand, bij ADO wordt de interpretatie van Het Haags Collectief zelfs naar het rijk der fabelen verwezen. 'Het is een hoogst opmerkelijk iets', zegt ADO-woordvoerder Ronald Florisson.

Wat is er aan de hand?

De Chinese eigenaar United Vansen Sports (UVS) wil het noodlijdende ADO zo snel mogelijk verkopen. Eind mei is Jeroen Reiziger door de rechtbank aangesteld om er als herstructureringsdeskundige voor te zorgen dat de club niet failliet gaat. Hierbij is de overname cruciaal. De gegadigden zijn de Vanad Group van de succesvolle ict-zakenman Ad Nederlof en Het Haags Collectief van Maas, Lentze en Jol.

Vanad gaf eerder aan maximaal 6 miljoen euro beschikbaar te hebben, HHC wil ruim 10 miljoen euro op tafel leggen. De groep Maas/Lentze/Jol heeft afgelopen vrijdag de voorkeur van de ADO-directie en herstructureringsdeskundige Reiziger gekregen. Vanad toonde zich bereid om in de wachtkamer plaats te nemen. Diezelfde avond belde Reiziger met advocaat Den Besten.

En toen?

De twee kwamen te spreken over de Stichting Toekomst ADO (STA). Deze zelfstandige stichting waakt over de continuïteit en de zelfstandigheid van de club. Oud-CDA-wethouder Wilbert Stolte is de voorzitter. STA beschikt over een 'prioriteitsaandeel'. Dit geeft haar niet alleen belangrijke invloed op het beleid, maar ook stemrecht bij een voorstel over de komst van een nieuwe eigenaar.

Maas/Lentze/Jol willen dat STA dit aandeel aan de club overdraagt. Dit geldt ook voor het aandeel van de vereniging HFC ADO Den Haag. Deze maatregel moet de slagkracht en efficiency van ADO ten goede komen.

Wat is dan het misverstand?

Reiziger zegt dat hij HHC heeft geadviseerd om een voorgenomen gesprek met de STA goed voor te bereiden. Dit in verband met het verlangen van Maas/Lentze/Jol om deze stichting op te heffen.

Maar advocaat Den Besten verzekert dat ze van Reiziger heeft begrepen dat de STA 'niet bereid is' haar prioriteitsaandeel af te staan. De stichting zou het plan van HHC zelfs dwarsbomen. Den Besten is hier heel stellig over.

Wat is het gevolg?

HHC vreest dat de discussie over de rol van de STA veel tijd gaat kosten, terwijl de club het water tot aan de lippen staat.

Om die reden doen Maas/Lentze/Jol een stap opzij: in 'het belang van de club' pleiten ze ervoor dat Vanad de belangrijkste kandidaat voor de overname wordt.

Hoe denkt STA-voorzitter Wilbert Stolte hierover?

Zijn reactie is geïrriteerd, maar helder: 'Ik heb nog nooit met meneer Maas, met meneer Jol of met meneer Lentze gesproken', aldus Stolte. 'We hebben nooit contact gehad tot nu toe. Dus ik weet niet waar ze dit vandaan halen.'

Hij geeft aan dat al wel was besloten om met HHC in gesprek te gaan. 'We waren eigenlijk in afwachting van een uitnodiging om over een en ander te praten.'

Wat vindt de ADO-directie ervan?

Volgens woordvoerder Florisson hebben Maas/Lentze/Jol nog 'geen enkel inhoudelijk gesprek' gehad. 'Niet met de directie, niet met de Raad van Commissarissen, niet met de STA, niet met de HFC. Er is nog niks gebeurd', zegt Florisson. 'Maar laten ze snel een afspraak met de STA maken. Dat kan een goed gesprek worden.'

Dus een storm in een glas water?

Dat valt te bezien. Het blijft nog altijd onduidelijk wat het standpunt van de STA is.

Advocaat Den Besten twijfelt in elk geval niet aan wat haar is verteld: 'HHC heeft vrijdag van Jeroen Reiziger gehoord dat Stolte namens de STA niet akkoord was', laat ze weten. Achteraf vindt ze het jammer dat ze dit gesprek niet heeft opgenomen. 'We verkeerden niet in de veronderstelling dat het nodig zou zijn', aldus Den Besten.

Hoe kijkt Reiziger er nu tegenaan?

'De STA staat er positief in en wil graag in gesprek met HHC', verzekert hij.

