Verkeersregelaar bij Haagse horrorpoller mishandeld: 'verkeershufter' aangehouden

Een verkeersregelaar die automobilisten moet waarschuwen voor de Haagse horrorpoller op de Escamplaan is tijdens zijn werk mishandeld. Dat werd dinsdagavond duidelijk in een commissievergadering van de gemeenteraad. Volgens wethouder Robert van Asten (D66) is ‘de verkeershufter’ die verantwoordelijk is voor de mishandeling aangehouden.

De gemeenteraad sprak dinsdagavond over de horrorpoller, omdat in een maand tijd al 24 automobilisten op de poller zijn gebotst. Dat gebeurde nadat begin juni de verkeerssituatie vlakbij het HagaZiekenhuis is veranderd. Er zijn twee pollers in het wegdek geplaatst, die doorgaand verkeer tegenhouden. Dat deel van de Escamplaan is alleen nog bedoeld voor bussen, hulpdiensten en bestemmingsverkeer. Maar sommige automobilisten zien de pollers over het hoofd en knallen er bovenop, met grote schade tot gevolg.

Inmiddels heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen om botsingen te voorkomen. Zo zijn er tijdelijk verkeersregelaars ingezet. Wethouder Van Asten sprak tijdens de vergadering zijn afschuw uit over de manier waarop zij soms hun werk moeten doen. 'Mensen willen dwars door verkeersregelaars heen rijden', zei hij. 'Ze krijgen heel veel over zich heen.'

Verwensingen

Een van de verkeersregelaars is zelfs mishandeld. Van Asten: 'De verkeershufter is gelukkig aangehouden.' Ook D66-raadslid Marieke van Doorn verbaasde zich over de verwensingen die de verkeersregelaars naar hun hoofd geslingerd krijgen. 'We moeten veel respect hebben voor het werk van de verkeersregelaars', zei ze.

Partijen in de Haagse gemeenteraad zijn blij dat de verkeersregelaars zijn ingezet om problemen te voorkomen. Maar Hart voor Den Haag/Groep de Mos is desondanks niet tevreden. De partij vindt dat de wethouder veel te laat in actie is gekomen. 'Wij hadden al na acht aanrijdingen in de gaten dat er iets niet klopte en dat de nieuwe verkeerssituatie onduidelijk is', zei raadslid Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag. 'Het is triest dat Den Haag er in een maand tijd een nieuwe attractie bij heeft gekregen.'

Inrichting

Ook Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is bezorgd over de vele aanrijdingen en noemde ze 'te fors en te grof'. Wijsmuller: 'Het kan niet aan de poller liggen, wel aan de inrichting. Theoretisch klopt die misschien wel, maar in de praktijk niet.' En Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP vroeg zich af waarom er in aanloop naar de veranderende verkeerssituatie geen grote lichtborden geplaatst zijn om mensen te wijzen op de aanpassingen.

Wethouder Van Asten zei afstand te nemen van de bewering dat de gemeente niets heeft gedaan. 'Naast de inzet van verkeersregelaars hebben we al snel extra borden geplaatst', zei hij. 'De verkeersregelaars blijven daar wel even.' Ondertussen gaat de gemeente wel de nieuwe verkeerssituatie onder de loep nemen. 'Op papier was de nieuwe situatie goed', stelde Van Asten. 'Daar hebben we bij de inrichting goed naar gekeken. Maar in de praktijk wordt een nieuwe situatie kennelijk toch anders ervaren.'

Camera's

Daarom gaat de gemeente de verkeerssituatie nu ook bekijken 'vanuit verkeerspsychologisch oogpunt'. Van Asten: 'Een verkeerssituatie moet goed aanvoelen. De bussluis is indertijd aangelegd om vrachtverkeer uit het Westland te weren en die sluis laten we liggen, anders ontstaat er te veel drukte. Maar ik sluit niet uit dat we bijvoorbeeld de pollers moeten verplaatsen. Ook bekijken we of we in plaats van pollers camera’s moeten plaatsen die bestuurders beboeten als ze de Escamplaan in rijden. Ons doel is een veilige verkeerssituatie.'

