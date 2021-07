Klemgereden verdachten aanslag Peter R. de Vries zijn Pool en Rotterdammer

Na een klopjacht werden de twee verdachten dinsdagavond klemgereden op de A4 bij Leidschendam. Onder hen is volgens politiecommissaris Frank Paauw ook de mogelijke schutter. Een derde arrestant, een 18-jarige jongen die werd opgepakt in Amsterdam-Oost, is naar huis gestuurd. Hij is geen verdachte meer.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries (64) werd dinsdagavond rond 19.30 uur neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar hij die avond nog aan de desk stond. 'Op dit moment weten we alleen dat hij zwaargewond is en vecht voor zijn leven', zei burgemeester Femke Halsema tijdens de persconferentie later op de avond.

