TU Delft breekt wereldrecord met waterstofauto

De waterstofauto van de groep studenten, bestaande uit 23 leden die verschillende technische studies volgen aan de TU Delft, heeft maandagochtend van 9 uur tot dinsdagavond 21.30 uur rondjes gereden op de Helmondse wielerbaan R&TC Buitenlust. In 36 uur reed de zelfgebouwde wagen 1196 kilometer, met een tank gevuld met 450 gram brandstof. Dat is stukken minder dan Toyota, die 5,6 kilo waterstof meevoerde.

Vlak na de start maakte de auto nog een stop wegens pech, omdat er regen en wat modder bij de brandstofcel kwamen. Dit is het onderdeel dat waterstof omzet in elektriciteit.

'Niet durven dromen met Eco-Runner zover te kunnen rijden'

'Eigenlijk is alles goed gegaan', zegt Imhof. 'Er waren alleen wat kappen afgewaaid en er kwam modder achterin bij de brandstofcel, het deel dat waterstof omzet in elektriciteit.' Nadat deze schoon en waterdicht was gemaakt, kon de auto weer verder rijden. 'Alles heeft het verder goed volgehouden', aldus de teammanager. 'We hadden niet durven dromen met de Eco-Runner zo ver te kunnen rijden.'

Eerder maakte het team al een auto die 5000 kilometer zou kunnen rijden op 1 kilo waterstof, maar dat was een auto die niet geschikt was om daadwerkelijk de weg op te gaan met mensen erin. Nu hebben de bouwers zich toegelegd op een andere categorie en een 'stadsauto' gemaakt.

Overwinningsfeestje nog even uitgesteld

In totaal heeft dit nieuwe model 36 uur lang gereden, met een snelheid van 38 kilometer per uur. Dat is langer dan de 30 uur die op voorhand werd verwacht. Alleen de lichtste en kleinste leden van het team hebben gereden, om de auto zo min mogelijk te belasten.

Het vestigen van een nieuw wereldrecord is natuurlijk reden voor een feestje, alleen wordt dat nog even uitgesteld. 'Iedereen was moe, we hebben 36 uur daar gestaan en een nacht doorgereden', zegt Imhof. 'Dus eenmaal terug in Delft ging iedereen meteen z'n bed in. Na de zomervakantie gaan we dit nog even goed vieren.'

De Eco Runner XI van TU Delft | Foto: Eco-Runner

Waterstofauto als toevoeging op elektrisch rijden

Heeft de waterstofauto de toekomst en verdringt hij de elektrische auto op termijn? Volgens Imhof hoeft de elektrische auto hoeft niet te verdwijnen. Wel verwacht hij dat auto's op waterstof in de toekomst een grotere rol gaan spelen. 'Het is een goede toevoeging. Maar de Eco-Runner is als eenpersoonsauto gemaakt, dat zou dan moeten veranderen. Het kan een goed alternatief zijn voor in de stad. Nu rijden gemiddeld 1,2 mensen in een auto met plek voor 5. Dat is verspilling van plek en kost extra energie. Dit kan een alternatief zijn, als stadsauto bijvoorbeeld. Of als deelauto.'

Voor het team is de Shell Eco-Marathon de volgende stip op de horizon. Dit is een van 's werelds grootste racecompetities voor scholieren en studenten op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid. 'Die ging de afgelopen twee jaar niet door, maar die willen we ook winnen', zegt Imhof vastberaden.

TU Delft ontwierp ook eerste waterstofboot

De studenten hopen dat hun onderzoek uiteindelijk bijdraagt aan het ontwikkelen van zuinige en emissieloze auto's die in de toekomst voor lange afstanden kunnen worden ingezet.

