'Peter R. de Vries was na de moord op Anneke een steun voor ons'

Van der Stap noemt Peter R. de Vries 'in zijn vak uitstekend'. 'In de tijd dat er nog geen dader was, sprak hij veel bemoedigende woorden. Hij was in die tijd een vorm van steun voor ons.' Hij roemt De Vries voor de goede begeleiding in moeilijke tijden. 'Met kerst stuurde hij bijvoorbeeld altijd een fles wijn met een kaartje als steun. Dat vond ik hartverwarmend.'

Anneke van der Stap

De 22-jarige Anneke van der Stap uit Rijswijk verdween in juli 2005. Ze stapte in Enschede op de trein om terug naar huis te gaan, maar daar kwam ze nooit aan. Een week later werd haar lichaam gevonden in de struiken langs het Jaagpad in Rijswijk, niet ver van haar huis. Op haar grafsteen onbreekt een sterfdatum, omdat nooit duidelijk is geworden wanneer ze precies is overleden.

Ik snap dat hij dan vaak niet populair is, maar in zijn vak is hij steengoed - Harry van der Stap

Harry van der Stap spreekt vol lof over Peter R. de Vries. 'Hij wekt misschien wel weerstand op bij mensen, maar het gaat om het resultaat. En dat is heel goed.' Als de misdaadverslaggever zich ergens in vastbijt dan laat hij niet meer los, zegt Van der Stap. 'Hij blijft z'n best doen en zit erbovenop. Ik snap dat hij dan vaak niet populair is, maar in zijn vak is hij steengoed.'

Twee jaar nadat Anneke omkwam, besteedde Peter R. de Vries aandacht aan de zaak in de intensieve strijd naar het vinden van de dader. Zijn uitzending leverde tientallen tips op, waar de politie mee aan de slag kon. Ook stelde hij - naast de beloning van 15.000 euro door het Openbaar Ministerie (OM) - 7500 euro beschikbaar om de verdwenen laptop van Anneke terug te vinden.

Deze uitzending maakte Peter R. de Vries over Anneke van der Stap:

Of De Vries ooit bang overkwam op Van der Stap? Helemaal niet, verzekert hij. 'Hij gaf geen enkele indruk dat hij voor wie dan ook bevreesd was. Ik heb nooit geen enkele angst gesignaleerd.' Toch werd de bekende journalist dinsdagavond onder vuur genomen en vecht hij in het ziekenhuis voor zijn leven. Van der Stap volgt het nieuws op de voet. 'Het is maar de vraag hoe dit afloopt', zegt hij. 'En als hij het overleeft, is het afwachten op welke manier.'

Terugkijkend op de moord op zijn dochter valt het even stil. 'Dat is een open wond. En dat blijft. Anneke was 22 jaar. Ze had een heel leven voor zich.' Vanzelfsprekend houdt hem dat nog regelmatig bezig. 'Het is een soort vulkaanuitbarsting. Bij erupties komt het boven.' Maar Van der Stap heeft z'n leven wel weer op de rit. Nadat zijn vrouw in 2004 overleed, is hij negen jaar later hertrouwd. 'Privé gaat het als zodanig naar wens.'

Verdachte Ronald P. werd eerder door de rechtbank vrijgesproken, maar later in hoger beroep toch veroordeeld. Omdat hij al een celstraf van 15,5 jaar uitzat voor de moord op Christel Ambrosius in de zogenoemde Puttense Moordzaak - en de maximale straf voor doodslag op het moment van het misdrijf (2005) twintig jaar was - kon het gerechtshof hem nog maar maximaal 4,5 jaar cel opleggen voor het ombrengen van Anneke.

