Inzamelingen door heel Nederland voor ernstig zieke Bennie (9)

De familie kwam al googelend op een behandeling in Amerika. 'Het is een experimentele behandeling, kans op genezing is nog steeds klein. Maar als Bennie goed reageert op deze medicijnen dan hopen we wat meer tijd te kunnen krijgen. Wie weet is er over twee jaar wel een operatie mogelijk.'

De behandeling in Amerika wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Daarom heeft Mijntje helpbennie.nl opgezet. 'We weten niet precies hoeveel geld we nodig hebben, maar dat het veel geld is, is zeker. Bennie gaat einde zomer naar Amerika. Hij zal daar behandeld worden en zeer regelmatig met zijn ouders van Nederland naar de VS moeten vliegen.'

Van kickboksworkshop tot sponsorloop

Ondertussen staat de teller van de crowdfunding op ruim 300.000 euro. 'Het is ongelooflijk hoeveel mensen gedoneerd hebben. Er zijn dagen geweest dat de website 35.000 bezoekers had. We krijgen reacties uit het hele land. Er worden inzamelingsacties gehouden door mensen die wij helemaal niet kennen. De donaties verschillen van enkele euro's tot tienduizenden euro's. Ondanks ons grote verdriet, geeft dit ook heel veel steun. We hebben het gevoel dat heel Nederland met ons meeleeft.'

De crowdfunding is nog niet klaar. 'Er staan nog veel inzamelingsacties op de agenda. Zo komt er een kickboksworkshop in Brabant, een Beetle-tour in het oosten van het land, er komt een benefietloterij, er is onlangs een sponsorloop geweest en op 9 september zal er in Rijswijk een groot benefietconcert zijn. Er zijn al artiesten die zich hebben aangemeld om te komen zingen.'

Vorige week ging Omroep West langs bij Bennie: